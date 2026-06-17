Coopération: l’envoyée spéciale de la Suisse pour le Sahel échange pour de meilleures perspectives de collaboration

Le camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le mercredi 17 juin 2026, l’envoyée spéciale de la Confédération suisse pour le Sahel.

Cédrine Beney dit être venue s’imprégner de l’évolution de la situation dans la sous-région, en vue d’en tenir compte dans les initiatives entrant dans le cadre de la coopération entre son pays et la Confédération des Etats du Sahel. A ce titre, les échanges ont porté sur le contexte sécuritaire et la coopération entre le Burkina Faso et les pays voisins ainsi que les rapports entre la Confédération AES et certains Etats.

Dans son exposé, le Camarade ministre des Affaires étrangères a indiqué que la situation sécuritaire au Burkina Faso connait des avancées notables malgré les informations distillées par certains médias faisant croire le contraire. Il en a profité pour fustiger le narratif erroné sur le Sahel, entretenu par certains Etats qui offrent d’ailleurs des espaces médiatiques aux terroristes.

« L’instabilité est devenue un business et ceux qui en tirent profit ne sont pas les Etats déstabilisés mais des acteurs externes qui arment et financent les terroristes », déplore le chef de la diplomatie burkinabè. Malgré tout, il y’a une reprise en main de la situation et un cadre institutionnel de la coopération entre le Burkina Faso et les organisations sous régionales et africaines qui tend vers la décrispation, grâce à des acteurs parmi lesquels le chef de la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) et le Médiateur de la CEDEAO auprès de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Karamoko Jean Marie Traoré a, par ailleurs, souligné que toutes les initiatives sur le Sahel sont à saluer, pourvu qu’elles soient sincères et contribuent à présenter l’image réelle de cet espace aux énormes potentialités. Au terme des échanges, Mme Berney dit repartir bien imprégnée des dernières évolutions au Burkina Faso et dans la sous-région. Elle a, par ailleurs, partagé avec les premiers responsables du ministère des Affaires étrangères, quelques activités que son pays entend dérouler de concert avec la Confédération AES, dans le sens de la consolidation des relations entre les deux entités.

DCRP/MAE