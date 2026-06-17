Enseignement supérieur: la Fondation Go Paga offre une crèche à l’université de Dédougou

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a présidé l’inauguration officielle de la crèche de l’université Daniel-Ouezzin-Coulibaly de Dédougou, le samedi 13 juin 2026. Réalisé sur le site de l’institution universitaire à Souri (commune de Dédougou), le joyau a été offert par la Fondation Go Paga et ses partenaires.

L’Université Daniel-Ouezzin-Coulibaly (UDOC) de Dédougou dispose désormais de sa crèche. L’infrastructure a été offerte à la communauté universitaire par la Fondation Go Paga avec le soutien de ses partenaires financiers que sont Coris Bank International, Canal+ et la Générale de la gastronomie (GEGA). D’un coût global de réalisation d’environ 55 millions francs CFA, le joyau est prêt à accueillir ses locataires. Son inauguration a été actée par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano, le samedi 13 juin 2026, sur le site de l’UDOC à Souri dans la commune urbaine de Dédougou.

Le président de la Fondation Coris, Emmanuel Sawadogo, a indiqué d’emblée que ce lancement des activités de la crèche universitaire incarne l’aboutissement de la vision d’une université plus inclusive, humaine et attentive aux réalités sociales de ses apprenants et de son personnel. Il a expliqué que c’est pour répondre au défi de faire en sorte que l’enseignement supérieur ne soit pas compromis par la maternité et les responsa-bilités parentales que la Fondation Coris a choisi d’accompagner la construction de cette infrastructure moderne. Laquelle infrastructure, a-t-il dit, est composée d’espaces adaptés à chaque tranche d’âge, d’un dortoir, d’une cuisine, des aires de jeux, des sanitaires et des équipements destinés à offrir aux tout-petits un environnement sécurisé, sain et pro-pice à leur épanouissement.

Offrir un espace sécurisé

Cette crèche est la deuxième réalisation dans une université publique du pays, par l’œuvre des Fondations Coris et Go Paga et leurs partenaires, après celle de l’université Norbert-Zongo de Koudougou. M. Sawadogo d’affirmer que cette continuité fonde leur conviction que le développement durable commence par l’investissement dans l’être humain. Fadima Kambou de la Fondation Go Paga de dire que leur objectif est d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique éducative accessible à tous. Elle a exprimé sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien à la fondation. Le gouverneur des régions de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, a salué l’initiative des donateurs avant d’exprimer la satisfaction des bénéficiaires.

Il a confié que ce projet a vu le jour grâce aussi à l’engagement des plus hautes autorités à offrir un espace de sécurité, d’éveil et d’espoir aux enfants. Quant au ministre chargé de la Transition digitale, Dr Aminata Zerbo-Sabané, elle a fait remarquer que la construction de cette crèche répond à la vision gouvernementale de donner la chance à tous de pouvoir poursuivre les études supérieures afin de contribuer au développement socioéconomique du Burkina Faso. Au nom du gouvernement, Mme Zerbo a félicité les acteurs qui ont œuvré à la mise en place de ce joyau.

Yacouba BELEM