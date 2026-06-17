Ouagadougou: la BMCRF démantèle un magasin clandestin de ciment

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a mené, le 16 juin 2026, une opération décisive contre la spéculation sur le ciment.

Les agents ont découvert un magasin clandestin détenant plus de 15 tonnes de ciment destiné à la spéculation. Le ciment a été immédiatement confisqué et vendu. Les recettes issues de cette vente seront intégralement versées dans le Fonds de soutien patriotique, contribuant ainsi à l’effort national. Le commerçant incriminé fera l’objet de sanctions. Toute tentative de fraude constitue une atteinte directe au pouvoir d’achat des citoyens. La BMCRF réaffirme son engagement à traquer tout vendeur de ciment illicite ou tout stockage clandestin, afin de débarrasser le marché des pratiques spéculatives. 80 00 11 84, 80 00 11 85, 80 00 11 86.

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale. SCRP/BMCRF