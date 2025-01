L’homme de l’année : les Forces combattantes

L’année 2024 qui s’est achevée, il y a quelques heures a été l’une des plus engagées dans l’offensive pour la reconquête du territoire national. Déjà, au 31 décembre 2023, dans son discours à la Nation, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, avait annoncé les couleurs des opérations pour débarrasser le pays des forces du mal. La dotation en équipements militaires de dernière génération et le recrutement de milliers de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont renforcé les rangs des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour leur assaut des territoires sous emprises terroristes.

Le bilan de l’année 2024 est sans appel. Désormais, l’a confirmé le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, devant la Représentation nationale, le 21 décembre dernier, 70,59% du territoire sont sous contrôle gouvernemental. Toute chose qui a permis à plus d’un million de personnes déplacées de retourner dans leurs localités.

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, les résultats sont visibles et les localités autrefois infréquentables retrouvent progressivement leur tranquillité d’antan, au grand bonheur des populations. Plusieurs opérations sont également en cours pour stabiliser les localités nouvellement reconquises afin de permettre aux populations de retrouver très rapidement leurs terres.

Dans le combat de la reconquête, les Forces combattantes n’hésitent pas apporter aussi assistance aux populations. En témoigne les soins médicaux apportés aux populations dans les confins du pays. En cette année 2024, le peuple garde encore

en mémoire, la touche particulière des FDS, qui a permis aux élèves de Toéni, sans éducateur depuis belle lurette, de réussir avec brio leur examen du Certificat d’études primaires (CEP). Dans le domaine de la sécurité alimentaire, leurs participations à l’Offense agropastorale est remarquable.

Pour preuve, en plus de produire elles-mêmes, les Forces combattantes ont permis aux paysans de produire de nombreuses spéculations contribuant à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

Tous ces résultats sont à mettre à l’actif des Forces combattantes (FDS et VDP) avec en tête, le chef de l’Etat dont le leadership et la volonté de combattre le terrorisme ne souffrent d’aucune contestation.

Pour leur engagement sur les théâtres des opérations, leur volonté de vaincre le terrorisme, leur bravoure et les nombreuses victoires engrangées, Sidwaya « Le Journal de tous les Burkinabè » a porté son choix sur les Forces combattantes comme sa personnalité de l’année 2024. Les opérations se poursuivent…

La Rédaction