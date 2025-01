Fonds de soutien patriotique: 175 milliards F CFA collectés en 2024

Les membres du conseil d’orientation ont tenu la 4e session ordinaire de l’année 2024, mardi 31 décembre 2024, à Ouagadougou. Cette rencontre vise à examiner et à adopter le 4e rapport de gestion 2024 du fonds de soutien patriotique.

Afin d’évaluer les progrès réalisés au niveau du Fonds de soutien patriotique et de définir des stratégies pour un meilleur avenir, le conseil d’orientation du fonds a tenu sa 4e session ordinaire de l’année, mardi 31 décembre 2024. La rencontre avait pour objectif d’examiner et d’adopter le 4e rapport de gestion 2024 du Fonds, d’examiner et adopter le projet d’affection des ressources aux bénéficiaires. Elle a été présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Selon le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, sur une prévision initiale de 100 milliards F CFA réajusté à 150 milliards F CFA, les contributions sont aujourd’hui de l’ordre de 175 milliards F CFA. Pour lui, c’est une immense joie, car ces chiffres montrent que la population est engagée à alimenter le Fonds. Il a saisi l’occasion pour informer le peuple burkinabè que sa contribution a permis d’améliorer la situation sécuritaire sur le terrain. « Le commandant de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie nous a rassuré que le matériel acquis au titre de cette année a permis de faire beaucoup de progrès sur le terrain.

En plus la prise en charge des VDP a été effective », a confié M. Nacanabo. Le ministre en charge de l’économie a invité la population à rester toujours mobilisé. « Nous avons engrangé beaucoup de victoire, mais, il reste encore beaucoup de défis sur le terrain », a-t-il laissé entendre. Le Premier ministre a indiqué que le constat est que les performances enregistrées dans la gestion du Fonds sont encourageantes au regard du niveau de mobilisation des ressources et d’exécution des dépenses. De ce fait, il a lancé un appel pressant à l’endroit de tous les acteurs de mise en œuvre à rester mobilisés et à renforcer la synergie d’actions.

Par ailleurs, le Premier ministre a exhorté les acteurs de mise en œuvre a toujours maintenir leurs actions dans le cadre du respect de la bonne gouvernance. La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) a répondu à l’appel du capitaine Ibrahim Traoré en apportant sa contribution à hauteur de 1 060 000 F CFA pour l’effort de paix. « Nous avons décidé de montrer notre bonne fois et contribué à notre façon à cet effort de paix pour notre nation », a confié la présidente de la CIL, Halguièta Nassa.

Abdoulaye BALBONE

Alida Colette BAGORO

(Stagiaire)