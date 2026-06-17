Energie nucléaire : Etudiants et chercheurs découvrent les opportunités

L’Agence burkinabè de l’énergie atomique, en partenariat avec l’Université Joseph-Ki-Zerbo, a organisé une conférence publique sur le thème : « Le nucléaire au service du développement : technologies innovantes, métiers d’avenir », mercredi 17 juin 2026, à Ouagadougou.

Des étudiants et des chercheurs se sont réunis à l’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ), mercredi 17 juin 2026, à Ouagadougou. Ils ont, en effet, répondu à l’appel de l’Agence burkinabè de l’énergie atomique (ABEA) qui, en partenariat avec l’UJKZ, a organisé une conférence publique sur la question du nucléaire. Le thème du conclave est : « Le nucléaire au service du développement : technologies innovantes, métiers d’avenir », ouvrant le débat sur les technologies innovantes et les métiers d’avenir du nucléaire.

La thématique a été développée par les conférenciers Pr Nina Astrid Ouédraogo, enseignante en radiodiagnostic et imagerie médicale, Delwendé Nabayaogo, expert en sécurité nucléaire, Pr Ismaël Henri Nestor Bassolé, expert en sciences et technologies des aliments et Pr Martial Zoungrana, expert en énergie, radioprotection, sûreté et sécurité nucléaire. Selon les organisateurs, la conférence publique veut sensibiliser le public et particulièrement les étudiants et les chercheurs aux opportunités qu’offrent les technologies nucléaires dans des secteurs stratégiques, à l’image de la santé, l’agriculture, l’énergie, l’environnement et la formation aux métiers d’avenir.

Ils ont indiqué que le nucléaire occupe une place primordiale dans le développement des pays, au moment où les nations se distinguent par leurs ressources naturelles et leurs capacités à maîtriser la science et les technologies de pointe.

Explorer les sciences et les technologies

Plusieurs communications vont être livrées tout au long de cette rencontre. Pour le Directeur général (DG) de l’ABEA, Harouna Sawadogo, cette réunion se veut un espace d’apprentissage, de dialogue et de partage d’expériences entre enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants. « Les technologies nucléaires ne se limitent pas seulement à la production d’électricité », a-t-il expliqué.

Le DG de l’ABEA a précisé que ces technologies sont déjà perceptibles, notamment dans la santé, l’agriculture, l’industrie et la gestion de l’eau. A ses dires, la valorisation des ressources, l’innovation technologique et la formation du capital humain sont devenues des priorités majeures, à travers la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Une nouvelle génération de scientifiques, d’ingénieurs, de techniciens, de chercheurs et d’experts devrait être formée pour être capable de porter les grandes transformations du Burkina Faso, a ajouté Harouna Sawadogo.

« Nous ne devons pas faire du Burkina Faso un simple consommateur de technologies. Notre pays doit être un acteur majeur de la production de connaissances, de la recherche scientifique et de l’innovation », a-t-il déclaré. Harouna Sawadogo a fait savoir que les différents exposés vont familiariser davantage les participants aux applications du nucléaire et aux bénéfices de carrière dans le métier du nucléaire. Le président de l’UJKZ, Pr Antoine Béré, a qualifié cette conférence publique de cadre important qui donne à la jeunesse estudiantine, aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et au grand public, l’occasion de mieux comprendre les enjeux, les perspectives et les opportunités liés aux technologies nucléaires.

Il a soutenu que le thème abordé est plus que nécessaire pour l’avenir du monde universitaire et lance la réflexion sur les pistes de recherche et les perspectives de carrière. « Cette conférence doit être pour vous une source d’inspiration et un appel à l’excellence. Je vous invite également à accorder une attention particulière à toutes les communications », a-t-il lancé aux participants. L’Agence burkinabè de l’énergie atomique est un organe étatique, placée sous la tutelle de la Présidence du Faso, pour piloter la stratégie nationale nucléaire. Elle vise à développer l’usage pacifique de l’énergie nucléaire, notamment la construction d’une centrale, pour assurer la souveraineté énergétique. L’ABEA est chargée d’élaborer et d’évaluer les politiques et stratégies nucléaires.

Boukary BONKOUNGOU