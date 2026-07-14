Et si le Burkina Faso cessait enfin d’attendre !

Les grandes transformations commencent souvent par une décision simple et courageuse ; celle de cesser d’attendre. Attendre des financements extérieurs. Attendre des conditions parfaites. Attendre que les crises passent. Le Burkina Faso a décidé de changer de logique. Avec le Plan national de développement 2026-2030 dénommé Plan RELANCE, il choisit d’agir, d’investir et de construire. Le Plan RELANCE est un projet de reconquête économique et de renaissance nationale.

Il traduit la volonté affirmée de bâtir un Burkina Faso souverain, productif, prospère et maître de son destin. Il est l’expression concrète d’une conviction forte selon laquelle, le développement ne se décrète pas, il se construit par le travail, la discipline collective et la mobilisation des ressources nationales. L’une des principales forces de RELANCE réside dans la cohérence de sa démarche. Le Plan s’articule autour de quatre axes stratégiques qui dessinent les contours du Burkina Faso de demain.

Le premier fait de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale le socle indispensable de toute ambition de développement. Le deuxième, mise sur la refondation de l’Etat et le renforcement de la gouvernance afin de disposer d’institutions plus efficaces, plus souveraines et davantage orientées vers les besoins des citoyens. Le troisième place le capital humain au cœur de la transformation nationale, en investissant dans la santé, l’éducation, la formation, l’emploi et l’innovation. Quant au quatrième, il porte l’ambition de transformer durablement l’économie à travers l’industrialisation, la modernisation du secteur agricole, la valorisation des ressources nationales et le déploiement d’infrastructures structurantes. L’innovation majeure de ce plan réside d’abord dans sa philosophie.

Pour la première fois, l’Etat assume pleinement son rôle d’Etat stratège, bâtisseur et investisseur. Il ne se contente plus d’accompagner les dynamiques économiques. Il reprend l’initiative, oriente les investissements, planifie les transformations et crée les conditions de l’émergence d’un tissu productif national solide. Cette vision s’accompagne d’ambitions claires et assumées. Produire davantage au Burkina Faso. Transformer localement nos ressources minières, agricoles et industrielles. Réduire progressivement notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Accélérer les investissements dans les infrastructures, l’énergie, le numérique et le capital humain. Faire émerger une économie compétitive capable de créer massivement des emplois pour notre jeunesse.

Les objectifs poursuivis par le Plan RELANCE reflètent l’ampleur de la transformation envisagée. A l’horizon 2030, le Burkina Faso ambitionne d’enregistrer une croissance économique moyenne de 7,2 % par an, portée par le dynamisme du secteur agricole, l’essor de l’industrie, une meilleure valorisation des ressources minières et la réalisation d’investissements structurants à grande échelle. Les exportations devraient connaître une progression annuelle supérieure à 10 %, tandis que les investissements publics mobiliseront près de 12 500 milliards F CFA sur la période. Au total, la mise en œuvre du Plan nécessitera 36 190,7 milliards F CFA, dont plus de 23 135 milliards devront être mobilisés à partir des ressources nationales.

Au-delà de leur portée économique, ces chiffres traduisent un choix stratégique de fonder le développement du Burkina Faso avant tout sur ses propres capacités. Le Plan RELANCE repose ainsi sur une mobilisation accrue des ressources internes, faisant du patriotisme économique et de l’engagement citoyen des conditions essentielles de sa réussite. Le Plan entend notamment renforcer la contribution des communautés aux actions de développement, encourager une participation plus active des citoyens et garantir la couverture intégrale des besoins du Fonds de soutien patriotique. Le Plan RELANCE, nous rappelle que le développement n’est pas une faveur accordée par l’extérieur.

Il est le fruit de la vision, du courage, du travail et du sacrifice d’un peuple déterminé à prendre son destin en main. Le Burkina Faso possède les ressources, les talents et la volonté nécessaires pour réussir ce pari historique. A nous maintenant de transformer cette ambition en réalité. A nous de faire du Plan RELANCE le moteur d’une renaissance économique nationale. A nous de démontrer qu’un peuple conscient, uni et mobilisé est capable d’écrire lui-même les plus belles pages de son histoire. La Patrie se défend par les armes à la main. Elle se construit aussi par le travail, la production et l’engagement citoyen. C’est à cette nouvelle conquête que le Plan RELANCE convie chaque Burkinabè.

DCRP/MEF