Kaya : 10 bus de la SOTRACO pour renforcer la mobilité

La ville de Kaya, région des Koulsé, a officiellement réceptionné, mercredi 6 mai 2026, 10 bus de la Société de transport en commun (SOTRACO), destinés à améliorer la mobilité des populations et à fluidifier les déplacements dans la cité du Cuir. C’est l’information parvenue à Kantigui, la semaine dernière. Selon des sources locales, ces nouveaux bus desserviront cinq lignes urbaines stratégiques ainsi qu’une ligne intercommunale reliant Kaya à Boussouma et (…)

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