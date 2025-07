Image de la cité

Dans la quête du bien-être de la population, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou à travers les 12 arrondissements a entrepris plusieurs opérations de sensibilisation et de déguerpissement désinstallation anarchique de plusieurs voies et alentours des marchés et yaars.

Cependant, le combat est loin d’être terminé, car l’élevage en milieu urbain et la divagation des certains animaux sont toujours une triste réalité à Ouagadougou, la capitale.

Cette image prise sur le boulevard Norbert Zongo, est une illustration parfaite du calvaire que vivent des Ouagalais sur certaines routes, où des usagers discutent la voie avec des animaux avec tous les risques.