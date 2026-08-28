Cloture de l’immersion patriotique obligatoire 2026 : 2 324 appelés de Oubri, nouveaux ambassadeurs pour la patrie

La IIe édition de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) a pris fin à Ziniaré, dans la région de Oubri. Après 30 jours de formation, 2 324 nouveaux bacheliers repartent avec l’engagement de mettre en pratique les valeurs de patriotisme, de discipline et de citoyenneté acquises au cours de cette expérience.

C’est dans une ambiance empreinte de fierté et d’engagement que la deuxième édition de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) a été clôturée, à Ziniaré. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, militaires et paramilitaires, des responsables religieux et coutumiers, ainsi que des parents et camarades des appelés.

Devant ce parterre d’invités, les 2 324 bacheliers ayant participé à l’immersion sur les différents sites dans la région de Oubri ont offert un aperçu des connaissances et aptitudes acquises durant leur séjour. Défilé, démonstrations de premiers secours et exercices de défense ont rythmé la cérémonie de clôture.

Présidente de la cellule régionale de l’IPO, par ailleurs gouverneure de la région de Oubri, Assetou Sy Barry a salué le parcours accompli par les appelés. Selon elle, cette immersion intervient dans un contexte où le Burkina a plus que jamais besoin de citoyens conscients de leurs responsabilités.

Face aux défis auxquels le pays est confronté, la défense de la Nation repose également sur le respect des valeurs fondamentales, indispensables à la cohésion sociale et à l’engagement de chaque Burkinabè dans la construction nationale,

a-t-elle souligné.

Durant cette deuxième édition, les participants ont été formés sur plusieurs thématiques, notamment la discipline, le patriotisme, la sécurité, l’histoire politique du Burkina Faso, la souveraineté, la citoyenneté numérique et la cybersécurité.

Pour Mme Barry, cette immersion offre à la jeunesse l’occasion de raviver son engagement en faveur de la patrie. « Vous avez été les principaux bénéficiaires de cette immersion, mais vous en êtes désormais également des ambassadeurs », a-t-elle indiqué.

La cellule régionale s’est réjouie du bon déroulement de cette deuxième édition et a salué la contribution des différents acteurs.

La gouverneure a invité les appelés à faire de leur comportement le prolon- gement de l’expérience vécue à Ziniaré. « Il vous revient de transformer cet apprentissage en actes concrets dans vos familles, vos établissements et vos communautés »,

a-t-elle insisté.

Une expérience humaine et patriotique

Prenant la parole au nom des appelés, Paul Ido a évoqué une expérience humaine et patriotique « parfois exigeante, mais surtout riche en enseignements ». Selon lui, les réveils matinaux, les exercices physiques, les études, la montée des couleurs et les chants resteront gravés dans les mémoires.

Les 30 jours d’immersion ont surtout permis aux participants de redéfinir leur perception de la discipline et du patriotisme. « La discipline, c’est apprendre à se maîtriser, à respecter l’autre et à accomplir le nécessaire, même sans témoin », a relevé leur représentant.

Pour les appelés, être patriote ne se limite pas à aimer son pays ou à saluer son drapeau. Le patriotisme se traduit par des actes quotidiens comme préserver le bien public, travailler avec intégrité, respecter les lois et consentir à des sacrifices pour l’intérêt général.

Les plantations d’arbres, les dons de sang et les initiatives citoyennes et sportives ont constitué des illustrations concrètes de cet engagement.

Aux dires de Paul Ido, le véritable défi pour ses camarades et lui commence désormais. « Le Burkina Faso est notre responsabilité collective. Chacun de nous peut faire quelque chose pour son pays », a-t-il conclu.

Djakaridia SIRIBIE