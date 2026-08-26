Mortalité de poissons dans le marigot Houet : les autorités appellent à la vigilance

Des cas de mortalité de poissons, notamment des silures sacrés, ont été constatés ce mercredi 26 août 2026 dans le marigot Houet, au niveau du secteur 14 (Bindougousso), dans le 3ᵉ arrondissement de la commune. Selon un communiqué de la municipalité, cette situation survient au lendemain d’un incendie ayant touché des entrepôts de pesticides, d’herbicides et de produits phytosanitaires à proximité. Bien que le lien direct ne soit pas encore formellement établi, les services techniques compétents ont été immédiatement mobilisés pour prélever des échantillons et déterminer les causes exactes de cet incident. Face au risque sanitaire et sanitaire environnemental, le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de Bobo-Dioulasso demande instamment aux populations de respecter strictes consignes de prudence jusqu’à la restitution des résultats d’analyses