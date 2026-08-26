Mouloud 2026 à Ouahigouya : Les fidèles musulmans prient pour la paix et la protection des FDS

Les fidèles musulmans de la cité de Naaba Kango ont célébré le Maouloud 2026 consacrant la naissance du prophète Mohamed (PSL) dans la nuit du mardi 25 août 2026. Une célébration placée sous le signe de la cohésion sociale et le vivre ensemble pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Dans les mosquées et lieux de prière, les voix se sont élevées dans la nuit de 25 août 2026 pour louer Allah et rappeler la vie et les enseignements du prophète Mohammad (PSL). La célébration du Maouloud 2026, annoncée par la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) dans la nuit du 25 au 26 août, a ainsi été placée sous le signe du ressourcement spirituel, de la paix et de la cohésion sociale. C’est à travers la lecture du saint coran suivi des invocations pour la sécurité et le retour de la paix au Burkina Faso que les fidèles musulmans ont commémoré la naissance du Prophète Mohamed (PSL) dans la cité de Naaba Kango. Venus des quatre coins de la ville, hommes femmes et enfants de la communauté musulmane ont veillé dans les mosquées de la vile à travers des implorations et des prières. Objectif, que Dieu le tout puissant ramène la paix au pays des hommes intègres. À la mosquée centrale situé au secteur N°7 de Ouahigouya, El Hadj Saidou Ouédraogo et ses frères ont commémoré cette nuit à travers la lecture du saint coran, des prêches pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Pour El Hadj Saidou Ouédraogo de la mosquée central de Ouahigouya, le Maouloud ne se résume pas à une simple commémoration. Il constitue une occasion de revisiter le parcours du Prophète, de méditer sur ses qualités et de renforcer sa foi. « la célébration du mouloud nous rappelle la naissance du prophète. C’est une occasion pour les fidèles musulmans de se ressourcer dans la vie exemplaire du Messager d’Allah, qui renferme toutes les valeurs positives dont l’humanité a besoin pour construire un monde de paix, de justice, de solidarité et de tolérance. Nous implorons pour que la paix revienne au Burkina Faso. Sans la paix on ne peut rien faire .Toutes nos bénédictions aux autorités de la transition qui se battent jours et nuit pour le retour de la paix. Aux forces de défense et de sécurité ainsi que les VDP, que Dieu les protèges. Nous invitons les fils et filles du Burkina à l’union sacrée. Nous sommes convaincus que Dieu va exaucer nos vœux, et que le Burkina retrouvera la paix ».

Une occasion de renforcer notre foi

Prières, récitations coraniques, prêches et invocations ont rythmé cette nuit de ferveur religieuse, avec un appel à s’inspirer des enseignements du Messager d’Allah et des bénédictions pour les Forces de défense et de sécurité (FDS) engagées pour la reconquête du territoire national.

Adama Traoré est membre de la communauté musulmane section Yatenga. « Nous commémorons la naissance du Prophète pour nous rappeler son modèle de comportement, sa patience, son amour pour les autres et son attachement à la paix. C’est aussi une occasion d’éduquer nos enfants et notre jeunesse afin qu’ils connaissent mieux leur religion et deviennent des citoyens responsables », a-t-il déclaré. « Que Dieu protège nos autorités, ceux qui sont au front, qu’il veille sur leurs familles et qu’Il accorde au Burkina Faso la paix et la sécurité. Nous demandons également à tous les fidèles de continuer à prier pour notre pays », a-t-il ajouté.

À Ouahigouya, la célébration du Maouloud aura donc été, au-delà de son caractère religieux, un moment de communion et d’espérance. Une nuit durant laquelle les fidèles ont tourné leurs regards vers Allah, avec un même vœu : que la paix retrouve définitivement le chemin du Burkina Faso.

Bassirou BADINI