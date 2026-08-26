L’Initiative pour le développement mondial : La grande contribution de la Chine à l’avenir de l’humanité

Cinq ans après son lancement à la 76e Assemblée générale des Nations Unies, l’Initiative pour le développement mondial (IDM) proposée par le Président Xi Jinping s’est imposée comme une réponse chinoise aux défis du siècle. D’une proposition, elle est devenue un consensus mondial et un moteur de réalisations concrètes pour les peuples, y compris au Burkina Faso.

En septembre 2021, le Président Xi Jinping a présenté à la tribune des Nations Unies une proposition historique, l’Initiative pour le développement mondial (IDM). Cinq ans plus tard, cette vision portée par la Chine est devenue une force collective. Plus de 130 pays et organisations l’ont rejointe. Des idées, elle est passée à l’action. L’IDM incarne aujourd’hui la responsabilité et la sagesse de la Chine au service de la paix et de la prospérité mondiales.

La sagesse chinoise, une réponse aux défis du développement

Le monde se posait quatre grandes questions : pour qui bâtir l’avenir, sur quelles bases, quel type de développement promouvoir et comment obtenir des résultats concrets. Avec l’IDM, la Chine a apporté des réponses claires. Articulée autour de six principes fondamentaux, cette initiative constitue la feuille de route chinoise pour un développement mutuellement bénéfique. Ces six principes sont, donner la priorité au développement, placer le peuple au centre, promouvoir un développement inclusif et bénéfique à tous, favoriser l’innovation, promouvoir l’harmonie entre l’homme et la nature et privilégier l’action. C’est la proposition chinoise pour relancer la croissance mondiale et accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

Sous la forte impulsion du Président Xi Jinping, l’Initiative est rapidement passée de la vision à la réalisation. Le bilan est éloquent car plus de 130 pays et organisations soutiennent l’IDM. En outre, plus de 23 milliards de dollars ont été mobilisés et près de 1800 projets de coopération, axés sur des actions ciblées à fort impact, ont été mis en œuvre. Plus de 200 000 personnes ont également bénéficié de formations. Au total, plus de 120 pays ressentent déjà les effets positifs de cette dynamique chinoise. Ces résultats démontrent la crédibilité et l’efficacité de l’approche chinoise, des engagements clairs suivis d’actes concrets.

Au Burkina Faso, les principes de l’IDM au service des besoins réels

Au Burkina Faso, la vision du Président Xi Jinping ne reste pas une déclaration. Elle se traduit par des réalisations concrètes qui répondent directement aux priorités nationales et illustrent les principes de l’IDM.

Mettre le peuple au centre et promouvoir un développement inclusif et bénéfique à tous. Le CHU de Pala à Bobo-Dioulasso répond à un besoin vital d’accès aux soins de qualité. Il incarne la volonté chinoise de placer la santé des populations au centre du développement et de réduire les inégalités d’accès.

Donner la priorité au développement et privilégier l’action. L’appui à l’agriculture et aux filières vivrières accompagne la quête de souveraineté alimentaire du Burkina. C’est la traduction concrète du principe d’investir dans la sécurité alimentaire pour un développement stable.

Favoriser l’innovation. Le programme « Smart Burkina » illustre la coopération dans l’économie numérique. Il vise à moderniser l’administration et à créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse, conformément à l’appel chinois à saisir la révolution technologique.

Promouvoir l’harmonie entre l’homme et la nature et privilégier l’action. Les projets solaires et d’accès à l’eau potable répondent à deux urgences burkinabè, l’indépendance énergétique et l’amélioration des conditions de vie. Ils montrent comment la Chine accompagne une transition verte adaptée aux réalités locales.

A travers ces coopérations, la Chine et le Burkina Faso ne se contentent pas de projets. Ils construisent ensemble un partenariat fondé sur les principes de l’IDM, respect, utilité et développement partagé.

La Chine, force motrice pour un avenir commun

Cinq ans après, l’Initiative pour le développement mondial confirme le rôle de la Chine, celui d’une grande nation responsable qui propose des solutions et les met en œuvre.

Pour le Burkina Faso comme pour le monde, les principes portés par le Président Xi Jinping ouvrent la voie d’un avenir de coopération, de dignité et de prospérité partagée.

Nadège YAMEOGO