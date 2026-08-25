Lutte contre le trafic de stupéfiants : La Police Nationale saisit 5.000 plaquettes de tramadol dans le Oubri

La Police Nationale, à travers l’Antenne Régionale de l’Unité Anti-Drogue (AR-UAD) de Oubri, dans sa mission régalienne de protection des personnes et des biens, notamment la lutte contre le trafic illicite des drogues et des produits psychotropes, a démantelé un réseau de trafiquants spécialisés dans la vente de produits prohibés.

Les membres du groupe se sont spécialisés dans le trafic de produits prohibés, notamment le tramadol. En effet, ces derniers se ravitaillaient en tramadol dans une commune frontalière de la province du Ganzourgou qu’ils conditionnaient dans des sachets noirs. Ils enveloppaient ensuite ces sachets conditionnés dans effets d’habillement, les mettaient dans des sacs noirs et les déposaient sur les sièges arrières de leur véhicule. Ils empruntaient toujours les pistes rurales et roulaient à vive allure pour échapper aux contrôles des forces de sécurité. Ces produits sont transportés à Ouagadougou, revendus sur marchée et approvisionnés pour la plus part par des jeunes.

Grâce à la collaboration de la population, les enquêteurs ont, au moment de l’interpellation des malfrats, réussi à saisir un véhicule de marque TOYOTA, deux sacs contenant 5000 plaquettes de tramadol d’une valeur estimée à 8.500.000 FCFA et du numéraire.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte par ailleurs à plus de vigilance et à poursuivre la dynamique de dénonciation des cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale du Burkina Faso