Pisciculture en cage flottante dans le Boulgou : « Wosso Gota » de Zonsé célèbre sa première récolte de plus de 2,5 tonnes de poissons

La société coopérative « Wosso Gota » de Zonsé, dans la province du Boulgou, a réalisé, dans la matinée du 15 août 2026, une première récolte de plus de 2,5 tonnes de poissons issue des cages flottantes installées sur le barrage de Bagré.

Pour un premier essai, ce fut un coup de maitre. 2 551 kg de poissons, c’est la première récolte, faite, le 15 août 2026, par la société coopérative simplifiée « Wosso Gota » du village de Zonsé. Cette production est issue des cages flottantes installées sur le barrage de Bagré et soutenue par le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) de l’ambassade du Canada au Burkina. Selon le président de la coopérative « Wosso Gota », Drissa Bancé, son organisation s’inscrit dans une optique de renforcement des capacités dans le domaine de la production piscicole et à favoriser une meilleure valorisation des ressources halieutiques locales.

Il s’est réjoui du résultat auquel sa coopérative est parvenue. « Nous sommes une coopérative de production et de transformation du poisson. Le 19 février 2026, nous avons procédé à l’empoissonnement. Dès lors, ce fut le début d’un rêve collectif et aujourd’hui, nous sommes satisfaits du résultat. C’est précisément 2 551 kg de poissons que nous avons récoltés dans une des cages flottantes », a-t-il indiqué.

Une initiative très prometteuse

Toujours pour le premier responsable de la coopérative, l’initiative est très prometteuse, car, elle permet de créer des emplois. Sous le regard de commerçants grossistes et détaillants ainsi que de touristes, la coopérative « Wosso Gota » a procédé à la vente, sur place, du poisson. « Je suis venu chercher du poisson ce matin car, ça ne suffit pas. C’est le meilleur poisson puisque c’est de chez nous. Je le revends aux femmes et le reste, j’en fait du poisson à la braise », a laissé entendre le revendeur, Vincent Maré.

Suivant le même ordre d’idées, Mme Sawadogo, venue en tourisme interne à Bagré, a dit préférer ce poisson à celui importé pour la consommation familiale, car, il n’y a point de doute sur la qualité. La cérémonie s’est clôturée dans l’enceinte de la mairie de Zonsé. « Depuis ma prise de fonction, je n’ai jamais assisté à une telle activité », a déclaré le président de la délégation spéciale de la commune de Zonsé, Wendinmi Frédéric Ouédraogo. Il a félicité la coopérative pour ces premiers résultats tout en l’invitant à une

gestion transparente des ressources engrangées pour la poursuite des activités.

Au nom des femmes bénéficiaires, Odette Kaboré a estimé que le projet leur

permet de travailler, d’avoir des revenus pour mieux soutenir leurs familles et ce qui, à son avis, renforce leur autonomie.

Le chargé d’appui technique du projet destiné à 40 personnes, dont 16 femmes de la commune rurale de Zonsé, Bassory Ouattara, a estimé que le résultat est satisfaisant. Sur le plan économique, il a relevé l’intérêt de la commercialisation sans stockage. « La vente immédiate constitue un gage de rentabilité et de trésorerie pour la coopérative », a-t-il souligné, expliquant l’intérêt des recettes engrangées pour 40 membres de la coopérative, dont 16 femmes.

Anselme KAMBIRE