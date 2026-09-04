Éducation nationale : le Président du Faso honore les super-enseignants 2026

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce vendredi 4 septembre 2026, à Ouagadougou, la 5e édition de la Journée Nationale de l’Excellence Scolaire. Placée sous le thème « Cultiver l’excellence scolaire dans le contexte de la refondation de l’école burkinabè », la cérémonie a mis à l’honneur deux figures emblématiques de l’enseignement : Edmond Bama pour le primaire et Didier Zongo pour le secondaire.

Au Ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, le Super Prix a été attribué à Edmond Bama, Professeur Certifié des Écoles en service à l’École primaire publique de Mogueya A (CEB de Didyr, province du Sanguié, région de Nando). Fort de 22 ans de carrière, il s’est distingué avec 161 points sur 174 et un taux de réussite de 100 % au CEP 2026 (119 admis sur 119 candidats).

Au Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique, Didier Zongo a été désigné Super enseignant du secondaire 2026. Professeur d’Éducation physique et sportive (EPS) et titulaire d’un Master de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, il compte 14 années de service. Son engagement lui a également valu d’être décoré en 2024 dans l’Ordre du mérite de la jeunesse et des sports, au grade de chevalier des Palmes académiques.

Pour saluer leur performance remarquable, chaque lauréat s’est vu attribuer une distinction comprenant :

Une attestation signée par le Président du Faso ;

Une villa de type F3 ;

Une moto et un ordinateur portable ;

Un chèque de 5 millions de FCFA ;

Un exemplaire du manifeste de la Refondation Patriotique Populaire (RPP).

Prenant la parole à cette occasion, le Président de la Fondation BOA Burkina Faso, Lassiné Diawara, en sa qualité de parrain de la 5ème édition, a adressé un message fort aux élèves récompensés : « Vous êtes la génération qui aura la responsabilité de bâtir un BURKINA FASO plus fort, plus prospère, plus innovant et plus souverain. » Il a également rendu un hommage appuyé aux enseignants et aux encadreurs pédagogiques pour leur engagement exceptionnel, leur dévouement et leur abnégation au service de la jeunesse burkinabè.

Au total, 187 lauréats ont été distingués, dont 139 élèves, 26 enseignants, 18 enseignants résilients et 5 encadreurs pédagogiques ont été célébrés à l’occasion de la 5ème édition de la Journée de l’Excellence Scolaire.

En honorant ces acteurs de l’éducation, le Chef de l’État a rappelé que l’éducation demeure le socle de la souveraineté nationale. Insistant sur la nécessité de bâtir une école burkinabè refondée afin de former des citoyens responsables et les bâtisseurs du Burkina Faso nouveau, il a également lancé un appel appuyé à la jeunesse pour qu’elle s’oriente massivement vers les filières scientifiques et techniques.

Ces distinctions traduisent la volonté affirmée des autorités de valoriser le mérite, de stimuler la motivation au sein de la communauté éducative et de renforcer la confiance dans le système d’enseignement national.

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