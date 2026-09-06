6e Région militaire : le général de division Moussa Diallo exhorte les forces combattantes à rester soudées, engagées et disciplinées

Le chef d’Etat-major général des armées, le général de division Moussa Diallo, a effectué une visite opérationnelle, du 1er au 3 septembre 2026, à Fada N’Gourma, dans la sixième Région militaire. Porteur d’un message de félicitations et d’encouragement du chef de l’Etat aux forces combattantes, il les a exhortées, surtout, à renforcer la cohésion, l’engagement et la discipline.

« Vaillants comba- ttants de la 6e région militaire, je vous adresse, au nom du chef suprême des armées, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, et au mien propre, mes vives félicitations et mes encouragements pour votre engagement constant et votre bravoure sur les lignes de front du Grand Est ».

C’est en ces termes que le Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), le général de division Moussa Diallo, s’est adressé aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), lors d’une visite opérationnelle qu’il a effectuée, du 1er au 3 septembre 2026, à Fada N’Gourma. Il a relevé que leur courage, leur abnégation et leur engagement « constituent une source d’espoir pour tout un peuple qui compte sur eux pour défendre son intégrité, sa dignité et sa liberté ».

Ainsi, le général de division Moussa Diallo a exhorté les forces combattantes à maintenir

ce cap, mais également à redoubler de vigilance et à demeurer unis. « Agissez

de sorte à assurer une bonne collaboration avec la population et œuvrez à ce que la garnison de Fada N’Gourma reste le bouclier impénétrable contre l’hydre terroriste. Que la force de votre courage et la noblesse de votre serment continuent de faire trembler l’ennemi tout en honorant les sacrifices de nos martyrs jusqu’à la victoire finale »,

a-t-il dit.

La discipline, le maître mot

Aussi, le CEMGA a insisté sur la discipline, qu’il considère comme l’un des fondements de l’efficacité de l’institution militaire. « Dans l’armée, le maître mot, c’est la discipline », a-t-il rappelé. Pour lui, sans cette valeur, « rien de grand ne peut être accompli ». Par ailleurs, le général de division Moussa Diallo a appelé les forces combattantes à se départir de la trahison et à rester fidèles à la patrie.

A l’entendre, la loyauté et le sens du devoir doivent demeurer des valeurs cardinales dans la conduite des opérations. Prenant la parole au nom des forces combattantes, le lieutenant-colonel Aboubacar Dadijan, commandant la 6e région militaire, a salué cette démarche du CEMGA. Selon lui, cette visite traduit la volonté de la hiérarchie de rester proche des forces engagées sur les différents théâtres des opérations.

« Il faut dire que cette visite est une occasion qui est donnée au chef de communier avec la troupe et à la troupe aussi de communier avec le chef, toute chose qui contribue à rehausser le moral de la troupe et à la remobiliser davantage », a-t-il déclaré. Le lieutenant-colonel Aboubacar Dadijan a indiqué également que le CEMGA a donné des orientations et des consignes « claires et précises », au cours de cette visite.

Des directives que le commandement régional entend traduire rapidement en actions sur le terrain. « Dans les prochains jours, nous allons travailler à les traduire en actions concrètes sur le terrain, de sorte à être le plus efficace possible dans le cadre de l’exécution de nos différentes missions pour le bonheur du peuple Burkinabè », a-t-il assuré.

Joanny SOW