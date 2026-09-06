Tentative de déstabilisation : le Niger se réserve le droit d’intenter des actions devant la Justice internationale

Le Conseil des ministres réuni, le vendredi 4 septembre 2026, sous la présidence du général d’armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, chef de l’Etat, a examiné la situation née de la tentative de déstabilisation de notre pays orchestrée par les éléments du bataillon spécial de renseignement du commandement des opérations spéciales, notamment à la base 101 de Niamey, dans la nuit du 28 au 29 août 2026.

« Le Niger ne porte la guerre à aucun pays et ne nourrit pas cette velléité. A cet égard, une documentation conséquente a été constituée sur cette agression et le Niger se réserve le droit d’intenter des actions devant la Justice internationale », annonce le communiqué du Conseil des ministres, soutenant que cette opération aux ramifications internationales a été incitée et entretenue par un vaste réseau de connivences à la tête duquel se trouve le régime français de monsieur Macron », expliquant que ces éléments félons et renégats auxquels on a miroité monts et merveilles étaient chargés d’accomplir le dessein non assouvi de Macron et de ses comparses dans notre pays ».

Cette action, poursuit le communiqué du Conseil des ministres, « s’inscrit dans la continuité de toutes les autres tendant à ébranler la volonté affichée par notre peuple dans sa marche résolue pour la souveraineté et la prise en main de nos ressources naturelles ». Cette action, ajoute la même source, « est aussi révélatrice du double visage dont font montre certains de nos frères africains qui sont prompts à servir de passerelles aux actions déstabilisatrices des tenants du régime français ».

« Ces manœuvres de sape échoueront toujours, grâce à la détermination et à l’engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité et de l’ensemble du peuple nigérien », rassure le gouvernement dans son communiqué. Le Conseil des ministres note, « pour s’en féliciter, la mobilisation de l’ensemble des forces sociales et l’élan patriotique manifesté pour soutenir les actions héroïques des forces de défense et de sécurité, avec pour fer de lance, la garde présidentielle ».

Le gouvernement présente, à cette occasion, « ses condoléances au peuple nigérien et aux familles des martyrs civils et militaires et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ». Il tient à exprimer sa « reconnaissance aux pays amis, notamment les Etats membres de l’AES, la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie qui ont manifesté, dès le début de ces événements leur solidarité à l’endroit du peuple nigérien et de ses institutions ». Par ailleurs, le gouvernement invite « les Oulémas et l’ensemble de la population à renforcer les prières, en particulier Al Qnut, contre les ennemis de la Nation et les puissances impérialistes et leurs valets africains qui agissent contre notre espace commun AES et à renforcer la vigilance et la veille citoyenne ».

Agence nigerienne de presse