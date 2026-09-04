Journée de l’Excellence scolaire 2026 : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ aux jeunes lauréats : « science, science et science, tout est science ! Cherchez la connaissance scientifique et technologique »

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a salué, ce vendredi 4 septembre 2026, le mérite des meilleurs élèves et enseignants à l’occasion de la Journée de l’Excellence Scolaire (JES), édition 2026. Loin des hommages académiques conventionnels, le Chef de l’État a exhorté la jeunesse burkinabè à une rupture avec la résignation religieuse et à un virage vers les disciplines scientifiques et techniques.

Abordant d’emblée ce qu’il qualifie de sujets « sensibles mais nécessaires », le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a vivement dénoncé le détournement de la religion à des fins de domination. Citant le célèbre Homme d’État kenyan Jomo KENYATTA, le Capitaine TRAORÉ a rappelé comment la colonisation et l’emprise idéologique ont dépossédé les Africains de leurs richesses. Il a appelé les Africains à cesser de rejeter la responsabilité des échecs humains sur le divin : « Un être qui n’est pas utile à sa communauté est un ennemi de Dieu. Tant que vous ne vous battez pas, Dieu ne vous accompagne pas ».

L’urgence de l’industrialisation et l’impératif des filières scientifiques

Pour le Chef de l’État, la souveraineté économique du Burkina Faso ne pourra s’articuler qu’autour d’une transformation profonde de la jeunesse et de l’appareil éducatif. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à procéder à une réorientation massive dès la rentrée scolaire prochaine, vers des filières scientifiques et le recrutement massif d’enseignants spécialisés pour pallier le manque de compétences techniques sur le marché national.

En effet, sur environ 65 000 bacheliers, plus de 50% sont de la série littéraire, alors que les séries scientifiques et industrielles ne comptent respectivement que 571 pour le BAC série C et 38 lauréats pour le BAC série E. « On ne se construira jamais comme cela », a averti le Président du Faso.

« L’africain qui n’est pas capable de se nourrir, qu’il meure ! »

S’adressant à l’ensemble des dirigeants africains et à la conscience collective du continent, le Leader de la Révolution Progressiste Populaire a dénoncé le drame de la migration clandestine et l’assistanat international. « L’africain qui n’est pas capable de se nourrir, qu’il meure ! On doit être en mesure de produire, on a assez de terres ici. Pourquoi c’est nous qui devons aller mendier ailleurs ? », regrette-t-il.

La Journée de l’Excellence Scolaire 2026, célébrée sous le thème « Cultiver l’excellence scolaire dans le contexte de la refondation de l’école burkinabè », a été parrainée par le président de la Fondation Bank of Africa (BOA), le camarade Lassiné DIAWARA et le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO. Pour eux, l’excellence dépasse le cadre des résultats scolaires immédiats, elle s’inscrit dans un état d’esprit durable soutenu par la discipline et l’intégrité.

« Les diplômes ouvrent des portes, mais c’est le caractère qui les maintient ouvertes. Le talent crée des opportunités, mais c’est le travail qui assure un succès durable », indique le parrain Lassiné DIAWARA.

Le porte-parole des lauréats, le camarade Sékou TRAORÉ, a salué l’effort du Gouvernement à refonder le système éducatif en misant sur l’innovation, la rigueur et l’enseignement technique. Il a exprimé sa gratitude aux éducateurs, avec une mention spéciale à ceux qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire, aux encadreurs et aux Forces combattantes. Selon Sékou TRAORÉ, le prix de l’excellence n’est pas un accomplissement final, mais un devoir de servir la Nation avec intégrité, compétence et créativité.