Usurpation d’identité, faux et usage de faux: cinq individus interpellés

Toute opération de « pré-enrôlement fictif » consistant pour des agents d’enregistrer des cartes SIM sous des identités inventées ou volée suivie de leur commercialisation, est une pratique interdite par la réglementation en vigueur.

Malgré cette interdiction, certains agents malveillants enregistrent délibérément des cartes SIM sous de fausses identités moyennant rémunération, une pratique qui n’est pas sans conséquences sur le plan sécuritaire. C’est dans ce contexte que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a interpellé cinq présumés auteurs de faits d’usurpation d’identité, de faux et usage de faux. Les investigations menées par la Division des enquêtes (DE) ont permis de remonter jusqu’à P.A, âgé de 23 ans, employé de commerce exerçant dans la vente de cartes SIM et de téléphones devant les locaux d’un opérateur de téléphonie de la place. P.A était régulièrement en contact avec un dénommé Kevin, tel : +229 43112878, de nationalité béninoise et résidant dans son pays, identifié comme le cerveau présumé des opérations.

Ce dernier commandait depuis son pays auprès de P.A, des cartes SIM d’opérateurs de téléphonie mobile burkinabè déjà identifiées et orientait également certains de ses compatriotes vers celui-ci pour tout besoin de ce type. Pour répondre à ces demandes, P.A recevait de Kevin, via WhatsApp ou par l’intermédiaire d’autres personnes, des documents d’identité qu’il utilisait pour identifier les cartes SIM et créer des comptes Mobile Money associés aux numéros.

Les cartes SIM ainsi obtenues étaient cédées au prix unitaire de 2 000 à 2 500 francs CFA, selon la quantité commandée, puis remises aux complices ou à des intermédiaires chargés de leur acheminement. H.R, D.A, A.E et H.J, tous de nationalité béninoise, intervenaient notamment à cette étape du processus. H.R a d’ailleurs été interpellée en possession d’un colis contenant une dizaine de cartes SIM burkinabè déjà identifiées, destinées à être acheminées vers son pays. Les investigations ont par ailleurs permis d’établir qu’une vingtaine de cartes SIM avaient ainsi été mises en circulation par P.A, la plupart étant destinées à des activités d’escroquerie. Interpellés et auditionnés par la division des enquêtes de la BCLCC, les mis en cause ont été déférés devant le camarade Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance Ouaga I afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.

La BCLCC invite les populations à s’abstenir d’acheter ou d’utiliser toute carte SIM déjà identifiée au nom d’une autre personne. Tout cas suspect peut être signalé à la BCLCC, à son siège sis à Koulouba, par téléphone au 25 39 58 42, par courriel à l’adresse cybercrime@securite.gov.bf ou à travers la plateforme de signalement alerte BCLCC.

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