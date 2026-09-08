La montée des couleurs au ministère de la Justice: le personnel invité à plus d’engagement

Le ministère de la Justice a tenu sa traditionnelle cérémonie de montée des couleurs, le lundi 7 septembre 2026, à Ouagadougou sous la présidence du chef de département, Edasso Rodrigue Bayala.

Le personnel du ministère de la Justice a une fois de plus traduit son appartenance à la Nation et son engagement à servir la Patrie. C’était au cours de la traditionnelle montée des couleurs qui s’est tenue, le 7 septembre 2026, à Ouagadougou. Au-delà d’un rituel administratif, selon Edasso Rodrigue Bayala, la montée des couleurs, est un acte de mémoire, de fidélité, de promesse et de foi à la Nation. Il a fait savoir que la montée des couleurs est le rappel constant des devoirs des citoyens envers le pays et la nécessité de rester unis et mobilisés, chacun à son poste, pour la reconquête du territoire, la refondation et la construction du Burkina Faso souverain, digne et prospère.

« C’est réaffirmer l’attachement effectif à la Patrie, la détermination à défendre l’intégrité territoriale et aussi la solidarité avec les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et l’ensemble des filles et des fils du Burkina Faso, engagés dans la lutte contre le terrorisme », a-t-il ajouté. Le ministre de la Justice a relevé que le mois d’août a été marqué par la tenue de l’immersion patriotique obligatoire et la tenue des audiences des Cours administratives d’appel de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, la célébration en différé de la journée Nelson Mandela, la formation des membres des tribunaux départementaux et d’arrondissements.

La poursuite de la vulgarisation de la loi Faso BuKaoré, ainsi que des séances de sensibilisation sur les droits humains et la citoyenneté, font partie des activités du département durant le mois d’août. Il a félicité et encouragé les agents pour le travail abattu et les a invités à maintenir le cap dans la même dynamique d’engagement. Le ministre de la Justice a annoncé le lancement des activités commémoratives des Journées internationales de la paix et de la tolérance à Ziniaré, le 21 septembre 2026.

La deuxième phase de l’année des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) est prévue, du 2 au 16 octobre. « Pour la réussite de toutes ces activités à venir, je lance un appel à la mobilisation et je vous souhaite un excellent mois de septembre, empreint de réussite, de sérénité et dévouement au service de la Patrie », a conclu Edasso Rodrigue Bayala.

Pingdebwoaga Urielle Lauryn KABORE