La violence conjugale est un phénomène que subissent malheureusement bon nombre de femmes mariées au Burkina. Cette pratique moyenâgeuse se manifeste sous diverses formes notamment les violences verbales et celles physiques. Le comble est que la majeure partie des cas de violence n’est jamais dénoncée. Les femmes victimes peuvent être exposées à des situations dramatiques comme les troubles psychologiques, les blessures voire même la mort.

Il est donc temps que ces violences cessent. Pour y parvenir, les victimes peuvent faire recours aux structures compétentes pour une prise en charge adéquate de leurs cas. Les auteurs de violence conjugale doivent se rendre à l’évidence que le foyer n’est

pas un ring de boxe, mais plutôt un cadre d’épanouissement où l’homme, la femme ainsi que leurs enfants vivent en harmonie.

Déborah Bénédicte YAMEOGO

(Stagiaire)