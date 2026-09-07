Coopération Burkina Faso – Chine : vers un soutien accru à la production nationale

Le Camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 7 septembre 2026, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong. Les échanges ont porté sur l’état des relations bilatérales et les perspectives de renforcement de la coopération, notamment dans les secteurs productifs et stratégiques.

‎À l’issue de l’audience, l’ambassadeur Zhao Deyong a indiqué avoir eu avec le Chef du Gouvernement « un échange franc et fructueux » sur les relations entre la Chine et le Burkina Faso. Les deux parties se sont félicitées de la qualité de leur coopération dans plusieurs domaines prioritaires, notamment l’agriculture, la santé, la défense et les infrastructures technologiques. Cette dynamique se traduit également par l’intensification des échanges entre les peuples.

‎Selon l’ambassadeur chinois, plus de 8 000 visas ont été délivrés, en 2025, à des citoyens burkinabè pour des activités commerciales, des études, des formations et diverses missions professionnelles en Chine. Cette mobilité croissante illustre la vitalité des échanges économiques, universitaires et humains entre les deux pays.

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‎Les échanges ont également permis de relever des convergences entre la Révolution progressiste populaire engagée au Burkina Faso et l’approche chinoise du développement centré sur le peuple. Pour Zhao Deyong, ces convergences offrent aux deux pays des possibilités de partage d’expériences et d’enrichissement mutuel dans la conduite de leurs politiques de développement.

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‎Le Camarade Premier ministre a, pour sa part, souligné l’importance de la coopération avec la Chine dans la volonté du Burkina Faso de renforcer ses capacités nationales de production. L’expérience chinoise en matière d’industrialisation, de mécanisation et de transformation économique pourrait ainsi contribuer à accompagner la dynamique productive engagée par le Pays des Hommes intègres.

‎Le Burkina Faso acquiert déjà en Chine divers équipements destinés à la défense, ainsi que des machines de production agricole et industrielle. Le Chef du Gouvernement a souhaité que cette coopération soit davantage orientée vers l’acquisition d’équipements productifs, le transfert de technologies, la formation des compétences nationales et le développement d’unités locales de production.

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‎Dans cette perspective, le Camarade Premier ministre a insisté sur la nécessité de privilégier les appuis permettant de renforcer durablement les capacités nationales de production. Au-delà des aides ponctuelles, notamment alimentaires, l’enjeu est de permettre au Burkina Faso de produire davantage, de transformer localement ses matières premières et de réduire progressivement sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur.

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‎L’ambassadeur Zhao Deyong a assuré que la partie chinoise partage cette orientation et entend adapter davantage ses interventions aux priorités définies par le Gouvernement burkinabè. « La Chine soutiendra le Burkina Faso dans la recherche d’une voie de développement adaptée à ses réalités nationales, afin de parvenir à un développement autonome sur la voie de la modernisation et d’améliorer le bien-être de sa population », a-t-il déclaré.

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‎Le diplomate chinois a également évoqué la mise en œuvre de plusieurs accords et projets d’appui conclus entre les deux pays. Il a souhaité une accélération de leur exécution, dans le respect des modalités convenues, afin que les engagements pris se traduisent rapidement par des réalisations concrètes.

‎La coopération sino-burkinabè compte déjà plusieurs réalisations importantes. Le Centre hospitalier universitaire de Pala, à Bobo-Dioulasso, en constitue une illustration majeure. Inaugurée le 24 décembre 2025, cette infrastructure sanitaire moderne, réalisée avec l’appui de la République populaire de Chine, contribue au renforcement de l’offre nationale de soins spécialisés.

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‎Cette audience confirme la volonté commune du Burkina Faso et de la République populaire de Chine de développer une coopération pragmatique et mutuellement bénéfique, davantage orientée vers la production, le transfert de savoir-faire et l’obtention de résultats concrets au profit des populations.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞