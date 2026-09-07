Tentative de destabilisation au Niger : l’association des chefs traditionnels exhorte la population à une résilience patriotique absolue

L’Association des chefs traditionnels du Niger a, dans une déclaration rendue publique, le jeudi 3 septembre 2026 à Niamey, dénoncé la tentative de déstabilisation survenue dans la nuit du 28 au 29 août dernier au sein de la base 101 de Niamey, et exhorté la population à une résilience patriotique absolue.

Dans cette déclaration, le secrétaire général du bureau de l’Association des chefs traditionnels du Niger (ACTN), le chef de canton de Kouré, Amirou Mohamed Sidikou a indiqué qu’en tant que pères des communautés, les chefs traditionnels du Niger expriment ́leur profonde compassion à l’ensemble de la nation et présentent leurs condoléances “les plus émues au peuple nigérien ainsi qu’aux familles ayant perdu les leurs lors de ces événements douloureux”. L’analyse de ces troubles, a-t-il fait remarquer, “ne révèle pas seulement des fractures, elle met en lumière les spasmes d’un ordre ancien révolu qui tente de saboter la marche du Niger vers sa pleine souveraineté”.

A cet effet, “nous condamnons fermement ces agitations qui, loin d’être spontanées, servent de leviers à ceux qui rêvent d’une vassalisation administrative de notre pays” a-t-il souligné, notant que “toute sédition interne est une brèche ouverte au profit du néocolonialisme visant à restaurer un système où nos institutions n’étaient que les pâles reflets de modèles étrangers importés’’.

Aussi, “nous affirmons avec force que la violence et la surenchère ne sont que les instruments de ceux qui craignent la Refondation, et fragiliser notre édifice social en ce moment précis, c’est trahir l’ambition de rupture portée par la Charte de la refondation du 26 mars 2025,” a soutenu le représentant de l’ACTN, selon qui, cette Charte “nous impose dans son article 2, de bâtir un Etat dont les réformes sont enfin inspirées de notre vécu, de nos cultures et traditions, rompant ainsi avec des décennies de mimétisme institutionnel’’.

Dans ce contexte de refondation du pays, l’ACTN a appelé le peuple nigérien à ‘’une résilience patriotique absolue”, tout en les invitant à ne pas se laisser “séduire par les sirènes du désordre, qui ne cherchent qu’à rétablir les chaînes de la dépendance car le Niger a besoin d’une stabilité interne inébranlable pour garantir sa souveraineté sur son territoire et ses ressources”. Le chef du canton de Kouré a invité enfin la population, au nom du bureau de l’association, à ‘’multiplier les prières collectives pour un hivernage fécond et un Niger stable, de paix et de solidarité’’.

Agence nigerienne de presse