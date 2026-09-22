Certains parents estiment que l’internat constitue une solution aux difficultés scolaires de leurs enfants. En effet, lorsqu’ils constatent que ces derniers ont beaucoup de difficultés, ils préfèrent parfois les éloigner, plutôt que d’identifier les véritables causes de leur échec scolaire et y remedier. L’internat ne saurait être un refuge où on depose son enfant

recalcitrant L’éducation des enfants incombe avant tout aux parents. Avant de confier leur éducation à une tierce personne, il convient donc qu’ils assument pleinement leur part de responsabilité.

Wendaabo Catherine KOURAOGO