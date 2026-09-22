Nécrologie : le professeur Michel Akotionga a rangé son spéculum

Pionnier de la chirurgie réparatrice des séquelles de l’excision au Burkina Faso, l’éminent gynécologue et obstétricien, le professeur Michel Akotionga, a rendu l’âme, lundi 21 septembre 2026, à Ouagadougou.

L’homme qui a consacré toute sa carrière à la médecine burkinabè, le professeur Michel Akotionga, est décédé. L’annonce de la disparition de ce médecin gynécologue de renom a été faite par la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina (SOGOB), lundi 21 septembre 2026, à Ouagadougou. Bâtisseur de la médecine moderne au Burkina Faso, Pr Akotionga a consacré son existence à la gynécologie-obstétrique et à la transmission du savoir. Mentor hors pair, il a forgé des générations entières de praticiens.

Mais, son œuvre ne s’arrête pas aux bancs des amphithéâtres. Fervent défenseur de la cause féminine, il s’est dressé en première ligne du combat contre les mutilations génitales, menant une croisade sans relâche pour rendre aux femmes leur santé et leur dignité. Son « plus grand rêve » pour les femmes était de faire en sorte qu’un jour, au Burkina Faso, qu’aucune fille ne soit excisée.

En 1994, le professeur Michel Akotionga a été le premier médecin du Burkina Faso à pratiquer une opération pour réparer les dommages physiques causés par les mutilations génitales féminines. Depuis, il a formé plus de 600 sages-femmes, infirmières et gynécologues à la chirurgie réparatrice. Il laisse ainsi à la santé publique burkinabè un héritage précieux composé de générations de praticiens aguerris en gynécologie et une avancée décisive dans le combat pour la santé, l’intégrité et la dignité des femmes du pays des hommes intègres.

Nadège YE

Zourkanaï SANOGO

(Stagiaire)