Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou : la 16e édition ouvre ses portes

Le Camarade Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a patronné, ce mardi 22 septembre 2026, au Parc d’exposition du SIAO, à Ouagadougou, la cérémonie d’ouverture de la 16e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). Placée sous le thème « Financement des projets structurants : un levier pour le développement du tourisme »,Cette édition accueille le Mali et le Niger en qualité de pays invités spéciaux et met à l’honneur la région du Guiriko.

Transformer le potentiel touristique en activités économiques viables, en emplois et en opportunités pour les populations : c’est l’ambition exprimée par le Chef du Gouvernement à l’ouverture du SITHO 2026.

Dans son discours, il a souligné la nécessité de mobiliser des financements adaptés aux besoins du secteur, notamment pour les infrastructures, l’aménagement des sites, l’hébergement, la mobilité, la formation et les solutions numériques. « La mobilisation de financements adaptés constitue, à cet égard, un enjeu déterminant, un défi qu’il nous faut coûte que coûte relever si nous voulons être compétitifs et attractifs », a-t-il insisté.

Le Chef du Gouvernement a ainsi appelé au renforcement des mécanismes permettant de rapprocher les projets touristiques des sources de financement disponibles, à une plus grande implication du secteur privé et à la création d’un environnement favorable à l’émergence de projets structurants et durables.

Il a également insisté sur la portée culturelle, identitaire et sociale du tourisme. « Le tourisme ne se limite pas à la découverte de paysages ou de monuments atypiques. Il est également un puissant vecteur d’identité et de connaissance mutuelle, de valorisation de notre patrimoine, de nos traditions, de nos musées et de notre artisanat à l’échelle internationale », a-t-il souligné.

Pour le Camarade Premier ministre, le SITHO constitue aussi un espace de dialogue entre pouvoirs publics, collectivités territoriales, professionnels, investisseurs et communautés. Il a invité les participants à mettre à profit les rencontres pour nouer des partenariats et faire émerger des propositions concrètes de financement.

La coopération touristique au sein de la Confédération des États du Sahel (AES) occupe une place importante dans cette édition. Le Chef du Gouvernement a salué la programmation du Forum des acteurs du tourisme de l’AES, destiné à examiner les possibilités de partage d’expériences et de développement de projets communs. La proximité géographique, la diversité culturelle et les liens historiques entre les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constituent, selon lui, des atouts pour construire des offres touristiques complémentaires.

Au nom des délégations des pays invités spéciaux, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme de la République du Mali, Mamou DAFFÉ, a souligné la volonté de bâtir une destination touristique sahélienne intégrée et compétitive. Il a mis en avant la mutualisation des expertises et des ressources, le cofinancement de projets structurants ainsi que la promotion commune des sites historiques, de l’artisanat et de la gastronomie.

Le Premier ministre a, par ailleurs, rappelé que le développement du tourisme repose sur des conditions de sécurité permettant l’accueil et les déplacements des visiteurs. Il a rendu hommage aux forces combattantes pour leur engagement et leur esprit de sacrifice. Saluant la résilience des professionnels du secteur, il les a encouragés à poursuivre leurs efforts d’innovation, de professionnalisation et d’amélioration de la qualité des services.

Ponctuée par une prestation du Ballet national du Burkina Faso, la cérémonie a mis à l’honneur les expressions artistiques nationales. Le Chef du Gouvernement a déclaré officiellement ouverte cette 16e édition au nom du Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso.

À l’issue de la cérémonie, le Premier ministre, accompagné des invités, a visité les stands des acteurs de l’hôtellerie et du tourisme. Il y a découvert les destinations, les produits et les services présentés par les exposants, ainsi que les initiatives portées par les professionnels du secteur.

Jusqu’au 27 septembre, expositions professionnelles, rencontres d’affaires, excursions, concours, journées consacrées aux pays invités spéciaux, soirées culturelles et espaces gastronomiques rythmeront le salon, avec pour ambition de promouvoir les destinations touristiques du Burkina Faso et de l’espace AES.