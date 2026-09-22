SITHO : la 16e édition ouvre ses portes

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé l’ouverture de la 16e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), mardi 22 septembre 2026.

Le Burkina Faso donne, une nouvelle fois, rendez-vous aux acteurs du tourisme et de l’hôtellerie. En effet, la cérémonie officielle d’ouverture de la 16e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) est

intervenue le mardi 22 septembre 2026. Présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, elle a été marquée par des allocutions, des prestations d’artistes et l’ouverture des expositions et du village SITHO.

La région du Guiriko est désignée région invitée d’honneur de cette édition. Le Mali et le Niger sont, quant à eux, les pays invités spéciaux. Ainsi, du 22 au 27 septembre, ce salon

réunira dans la cour du SIAO, des acteurs du secteur autour des enjeux liés au développement du tourisme. Plusieurs activités sont au programme, notamment des expositions professionnelles, des rencontres B to B, des excursions et séjours touristiques, des concours, des journées consacrées aux pays invités spéciaux, des soirées culturelles et des espaces gastronomiques.

Cette 16e édition est placée sur le thème : « Financement des projets structurants : un levier pour le développement du tourisme ».

Un thème qui, selon le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, traduit une préoccupation essentielle, celle de créer les conditions permettant au potentiel touristique du Burkina Faso de se transformer davantage en activité économique viable, en emploi et en opportunités sûres pour les populations.

Pour lui, le développement du tourisme exige entre autres, des investissements conséquents dans les infrastructures, dans la mobilité, dans la formation et dans la promotion des solutions numériques pour être en phase avec les grandes mutations du moment. « La mobilisation des financements adaptés constitue à cet égard un enjeu déterminant, un défi qu’il nous faut coûte que coûte relever si nous voulons être compétitifs et attractifs », a-t-il estimé.

Le tourisme comme levier stratégique

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali, Mamou Daffé a, au nom des deux pays invités spéciaux, salué l’hospitalité du Burkina Faso qui, selon lui, illustre la communion d’esprit et de cœur qui unit les Etats membres de la confédération AES. Il pense que c’est en unissant leurs forces, en mutualisant leurs ressources, leurs expertises, et leurs financements que les trois pays créeront une dynamique pour un développement et un avenir radieux pour leurs populations.

« Le tourisme est un levier stratégique, géostratégique de développement mais aussi un outil de notre émancipation collective », a laissé entendre Mamou Daffé.

Quant au parrain de cette 16e édition du SITHO, Roland Nikièma, par ailleurs directeur général de Wendkuni Bank international, il a indiqué que le secteur privé burkinabè a le devoir de se tenir aux côtés de l’Etat pour bâtir les fondations d’une économie diversifiée et résiliente.

« C’est dans cet esprit que nous avons accepté de nous associer à cette

édition du SITHO », a-t-il renchéri. Pour le secteur financier, l’enjeu consiste, selon lui, à mieux appréhender les spécificités de l’activité touristique, à accompagner la structuration des projets et contribuer à la mobilisation des financements nécessaires.

Wendyam Pascaline KALMOGO

Déborah Bénédicte YAMEOGO

(Stagiaire)