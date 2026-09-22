Caisse populaire de Dédougou: des kits et des bourses scolaires aux enfants de coopérateurs défunts

La Caisse populaire de Dédougou a offert des kits et des bourses scolaires à onze élèves orphelins de ses coopérateurs, le samedi 19 septembre 2026, au cours d’une cérémonie officielle présidée par le secrétaire général de la province du Mouhoun, Boureima Ouédraogo.

La traditionnelle cérémonie annuelle de remise de kits et de bourses scolaires aux enfants les plus démunis des clients décédés de la Caisse populaire de Dédougou s’est tenue,

le samedi 19 septembre 2026. 2e du genre, l’activité s’est déroulée à son siège à Dédougou.

Elle a été présidée par le secrétaire général de la province du Mouhoun, Boureima Ouédraogo, représentant le haut-commissaire, Bassouleymane Ouattara. Etaient également présents à cette activité sociale, le directeur et la présidente du conseil d’administration de la Caisse populaire, le représentant du chef de canton de Dédougou ainsi que les bénéficiaires et leurs tuteurs.

11 scolaires orphelins dont cinq du primaire et six du secondaire ont reçu au cours de la cérémonie de cette IIe édition des kits et des bourses. Ceux du primaire ont reçu chacun un trousseau d’écolier et une bourse scolaire d’une valeur de 50 000 F CFA. Quant aux six autres du secondaire, ils ont obtenu chacun un kit scolaire et empoché une enveloppe financière de 100 000 F CFA à titre de bourse pour poursuivre leur scolarisation ou études supérieures. Naziko Millogo a traduit la satisfaction et la reconnaissance des tuteurs des bénéficiaires à la Caisse populaire pour son accompagnement et son engagement constant auprès de ces enfants qui ont besoin de soutien pour poursuivre leur cursus scolaire.

Votre réussite scolaire constituera la plus belle récompense

La Présidente du conseil d’administration (PCA) de la Caisse populaire de Dédougou, Bita Nadinga, a indiqué que cette cérémonie démontre la volonté de l’institution financière de faire rayonner les valeurs de solidarité, d’entraide et de responsabilité sociale qui fondent leur mouvement coopératif.

« La caisse populaire de Dédougou souhaite à travers cette initiative apporter un soutien concret aux familles de nos coopérateurs disparus et contribuer à la poursuite de la scolarité de leurs enfants », a-t-elle déclaré. Une enveloppe financière de 800 000 F CFA a été alors mobilisée par l’institution cette année pour témoigner de l’attention qu’elle porte à ses coopérateurs et à leurs familles et notamment de l’importance accordée à l’instruction des jeunes, a souligné la PCA. Aux bénéficiaires directs, elle a expliqué que ces bourses leur sont octroyées en vue de les accompagner dans leur parcours scolaire et les encourager à persévérer en dépit des épreuves de la vie.

« Travaillez avec sérieux, discipline et détermination car votre réussite scolaire constituera la plus belle récompense de vos efforts et une manière d’honorer la mémoire de vos parents », a-t-elle conseillé aux orphelins. A écouter Mme Nadinga, la caisse est pleinement consciente de l’importance et de la nécessité d’investir dans l’éducation. C’est justement la raison pour laquelle elle se tient aux côtés de ces enfants pour soutenir leur scolarisation. Le but étant de leur donner les moyens de construire leur avenir afin de devenir des acteurs de développement de leur pays.

Et par cette initiative, l’institution de micro finance veut cultiver une vision de proximité avec ses adhérents, celle d’une structure attentive à leurs préoccupations et résolument engagée dans le développement social de sa communauté, a-t-elle ajouté.

Le président de la cérémonie, Boureima Ouédraogo, a salué une activité de portée sociale.

« Elle vise à redonner espoir aux enfants et à leurs familles », a affirmé le secrétaire général de la province du Mouhoun.

A l’en croire, la caisse, par cette œuvre, consolide le tissu social en favorisant la formation d’une ressource humaine indispensable au développement du pays. Il a par ailleurs invité les bénéficiaires à faire bon usage des dons et à travailler à l’école pour réussir. Le représentant du haut-commissaire a demandé aux tuteurs d’accompagner ces enfants à grandir. Cela, a-t-il précisé, passe aussi par le suivi de leur scolarisation.

Yacouba BELEM