81e Assemblée générale de l’ONU : le Burkina, le Mali et le Niger se concertent en vue de porter dignement la voix de la Confédération AES

La 81e session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies s’ouvre, ce 22 septembre, à New-York aux Etats-Unis.

La Confédération des Etats du Sahel entend marquer d’une pierre blanche sa participation à ce rendez-vous mondial, en mettant en avant les aspirations des peuples de l’espace confédéral ainsi que la vision et les idéaux portés par leurs dirigeants. C’est à ce titre que les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger et les chefs des Missions diplomatiques de ces trois pays à Washington et à New-York, ont tenu une réunion préparatoire dans la soirée du dimanche 21 septembre.

Il s’est agi pour eux de révisiter le programme général et de s’accorder sur les éléments de langage qui doivent caractériser les différentes interventions, le but étant d’agir dans une démarche de cohérence, notamment dans le cadre de l’évènement parallèle sur la Confédération des Etats du Sahel qui sera animé par les chefs de la diplomatie des trois pays. « Le seul mot d’ordre c’est d’agir dans le sens de la consolidation de la Confédération AES, c’est aussi d’agir dans le sens de la continuité de la bataille pour la correction des narratifs sur l’espace confédéral.

Nous sommes-là pour porter la voix de l’AES nous-mêmes et ne pas laisser d’autres acteurs parler à notre place », indique le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Bien avant cette rencontre, le camarade ministre Karamoko Jean Marie Traoré et les membres de la délégation burkinabè qu’il conduit cette année à l’Assemblée générale de l’ONU, ont eu des échanges à la Mission permanente du Burkina Faso à New-York.

A cette réunion, le ministre Traoré a donné des orientations aux membres de la délégation, pour une participation qui corresponde aux instructions du camarade président du Faso et du camarade Premier ministre. Tout en félicitant les chefs des missions diplomatiques du Burkina Faso à Washington et à New-York pour le travail abattu en amont, il a invité chaque membre de la délégation, à œuvrer dans un esprit d’équipe et d’engagement, pour une participation réussie du Burkina Faso à cette session de l’Assemblée générale de l’ONU.

DCRP/MAE