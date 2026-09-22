Il ne se passe pas un jour sans que la BCLCC enregistre des plaintes. A plus d’un égard, les gens sont victimes d’arnaques, orchestrées pour la plupart à travers les réseaux sociaux. A y voir de près, l’on pourrait croire que les multiples appels à la vigilance lancés par la brigade ne reçoivent pas un écho favorable auprès du public. Pourtant, c’est tout le contraire. Le hic est qu’il y a aussi des personnes qui font le culte du gain facile. Il est alors dans leur intérêt de s’informer régulièrement auprès des personnes et organismes habilités pour prévenir les risques cybernétiques auxquels ils pourraient faire face.

Issouf SANKARA

(Stagiaire)