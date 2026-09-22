Journées portes ouvertes de la CNSS de Fada N’Gourma : Immersion grandeur nature dans l’univers de la prévoyance sociale

La Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de Fada N’Gourma a ouvert ses portes au public, du 16 au 18 septembre 2026. Au programme : formation à la e-CNSS, traitement diligent de dossiers techniques, sensibilisation des partenaires à la régularisation de leurs situations et distinction des employeurs exemplaires.

Dans sa volonté de se rapprocher davantage de ses partenaires et de ses assurés, la Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de Fada N’Gourma a ouvert ses portes, du 16 au 18 septembre 2026. Placé sous le thème : « Journées portes ouvertes de la Direction régionale de la CNSS de Fada N’Gourma : trois jours dans les arcanes d’une institution de prévoyance sociale au service de milliers d’assurés », cet évènement a offert un cadre privilégié de dialogue, de sensibilisation et de communion autour des valeurs de solidarité et de protection sociale. Au cours de ces 72h d’immersion grandeur nature dans l’univers de la prévoyance sociale, les employeurs ont été outillés sur la e-CNSS, une solution digitale innovante qui vient simplifier les démarches administratives. C’était l’occasion pour certains employeurs et assurés d’adhérer à cette plateforme numérique, reconnue pour son efficacité et sa sécurité. Parmi eux, Boukari KOADIMA et Adiza NABA qui voient en ce portail une innovation majeure. Cette trouvaille est un ouf de soulagement pour les assurés et les employeurs qui peuvent, en un clic, accéder aux services de la CNSS, a ajouté le Directeur régional (DR) Salifou LOUGUE.

Des employeurs exemplaires distingués

En outre, durant ces trois jours, le Camarade LOUGUE et ses collaborateurs ont rencontré les employeurs « en difficulté » afin de recueillir leurs préoccupations et d’explorer ensemble des pistes de solution. Selon le responsable du service recouvrement et contentieux, Moussa KANO, il s’est agi, également, de les sensibiliser au respect strict de leurs engagements vis-à-vis de la CNSS. Car, a-t-il indiqué, « un travailleur qui se sent en sécurité, c’est un avantage pour l’employeur ». Les journées portes ouvertes de la CNSS, c’était aussi de la promptitude et de la célérité dans le traitement des dossiers techniques.

Albert BEOGO, récemment admis à la retraite, a reçu son chèque quelques instants après avoir introduit son dossier. Même scenario pour Mambaguili LOMPO qui s’est réjoui de voir son dossier d’allocation familiale traité le même jour alors que les délais réglementaires sont de 14 jours pour les prestations familiales et 45 jours pour les pensions, selon Tidiani BELEM, chef de service prestation. Celui‑ci a souligné qu’au‑delà de l’évènement, la Direction régionale de la CNSS de Fada N’Gourma s’emploie à traiter tout dossier complet en moins de trois jours. « C’est un défi que nous travaillons à relever chaque jour », a-t-il soutenu. Les trois jours à la CNSS, c’était enfin des moments de reconnaissance et de communion avec les employeurs exemplaires. Ils sont une vingtaine de partenaires qui ont été distingués au soir de l’évènement. « En remettant des attestations de reconnaissance aux employeurs modèles, nous voulons encourager l’ensemble des partenaires de la CNSS Fada à continuer à payer les cotisations sociales. Cela permet de protéger les travailleurs et surtout d’assurer leurs vieux jours », a insisté le Camarade LOUGUE.

Joanny SOW