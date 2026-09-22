Mali : Adresse à la nation de son excellence, le Général d’armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l’État, à l’occasion du 66ème anniversaire de l’accession du Mali à l’Indépendance

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

Hôtes du Mali,

En ce jour de mémoire et de devoir, je rends grâce à Allah le Tout-Puissant de nous offrir la chance, pour la 66e fois, de célébrer la marche souveraine de notre Nation. Je voudrais également exprimer notre reconnaissance au Président Modibo Keïta et à ses compagnons.

Mes chers compatriotes,

La célébration du 66e anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale coïncide avec l’an 5 de la Rectification de la Transition. Conformément au devoir de redevabilité qu’exige la gestion des affaires publiques, les membres du Gouvernement ont organisé des séances de restitution des actions réalisées devant les forces vives de la Nation.

Mes chers compatriotes,

Tout en demeurant ouvert au dialogue et à la réconciliation entre frères maliens, notre volonté ferme de défendre l’intégrité de notre territoire et l’unité nationale reste intacte. Dans ce contexte, la lutte contre l’insécurité et les groupes armés terroristes va se renforcer davantage.

Le Mali adapte sa politique et son outil de défense à toutes les formes de menaces, en adoptant une stratégie qui s’appuie sur la proactivité des opérations militaires sur le terrain, les réformes institutionnelles et structurelles profondes, ainsi que la coopération avec les partenaires stratégiques régionaux et internationaux.

Pour atteindre cet objectif, nous mettons constamment l’accent sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, l’acquisition d’équipements modernes, la formation du personnel et la modernisation des infrastructures.

Aujourd’hui, les FAMa montrent une nouvelle image : celle d’une armée professionnelle, disposant de matériels modernes, moralement forte et socialement valorisée.

L’armée malienne entend donc poursuivre ses opérations de défense du territoire et de sécurisation des personnes dans une collaboration de confiance de plus en plus renforcée avec les armées des autres pays de l’AES et les partenaires stratégiques internationaux.

Nous nous nous inclinons devant la mémoire de nos vaillants soldats, tombés au champ d’honneur. Notre pensée va également à toutes les victimes du terrorisme et leurs familles ainsi qu’aux blessés, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Leur sacrifice restera gravé dans la mémoire de Nation reconnaissance.

Mes chers compatriotes,

Notre outil diplomatique, aguerri à hauteur de mission, continue de faire triompher les idéaux de notre État en faisant respecter par tous les partenaires internationaux les principes constitutionnels qui guident l’action publique, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali, les choix souverains du Peuple et la défense de ses intérêts.

Conformément à la vision panafricaniste des Pères Fondateurs de la Nation malienne et en tenant compte des enjeux géopolitiques actuels, le Mali poursuit son engagement dans le renforcement de la Confédération des États du Sahel.

Malgré les embûches, l’AES poursuit sa marche résolue vers la réaffirmation de la souveraineté de ses États membres, dans une coopération refondée avec les organisations sous-régionales et régionales.

Mes chers compatriotes,

Sans aucun doute, notre pays a connu des avancées significatives dans plusieurs domaines grâce à l’engagement et à l’abnégation de tous ses enfants.

Pour arriver à ces résultats, le peuple malien a dû redevenir lui-même l’architecte de son présent et de son futur.

Dans cette dynamique, la vision Mali kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063, cette boussole stratégique par laquelle nous nous sommes fixés l’ambition d’une Nation souveraine, unie, juste, sécurisée et prospère et la Stratégie Nationale pour l’Émergence et le Développement Durable, ont été de véritables catalyseurs pour la création des conditions d’un développement souverainement fondé sur nos ressources internes et nos priorités, capable de s’ajuster face aux aléas extérieurs.

C’est dans ce contexte macroéconomique globalement favorable que la croissance réelle du PIB, qui s’est établie à 5,6 % en 2025, devrait poursuivre sa dynamique en 2026 pour atteindre 6,3 %.

Cette nouvelle politique économique se fonde en grande partie sur la mobilisation des ressources internes et leur gestion efficace. Le secteur minier y joue de plus en plus un rôle majeur, porté par les réformes engagées, qui font passer le Mali de la logique de rente minière à celle de l’investissement minier.

C’est ainsi que les premières retombées des fonds miniers ont été enregistrées avec 18,435 milliards FCFA et 109,142 milliards FCFA, respectivement pour le Fonds Minier de Développement Local et le Fonds de Réalisation des Infrastructures Énergétiques, Hydrauliques et de Transport.

Mes chers compatriotes,

Fidèles à leur vision de la croissance partagée en vue d’une plus grande justice sociale, les autorités de la Transition travaillent inlassablement pour la réduction des inégalités, la création des emplois et le développement des services de base.

Tout en stabilisant l’approvisionnement du pays en carburant, le Gouvernement a sensiblement amélioré la desserte en électricité et en eau potable, impactant positivement les activités économiques et la vie de nos concitoyens. Les efforts vont se poursuivre dans ce sens pour le bien-être social et économique des Maliens.

Le Gouvernement va continuer également les efforts pour la stabilisation des prix des denrées de première nécessité. C’est tout le sens des actions réalisées dans le secteur rural, de l’amélioration des traitements des travailleurs et des soutiens accordés au secteur privé.

Je voudrais ici saluer le sens patriotique de l’ensemble des acteurs de tous les secteurs en ces moments difficiles pour notre Nation.

Le Malikura est un chantier réel aujourd’hui. Mis en mouvement autour des idées de la souveraineté et de la refondation, incarné dans les grandes rencontres populaires et refondatrices et traduit dans la vision Mali 2063, tous les secteurs se consolident à l’image des mines, des infrastructures routières, hospitalières et académiques.

Mes chers compatriotes,

En décrétant 2026-2027, Année de l’Éducation et de la Culture, j’ai voulu confirmer notre ambition commune d’avoir un peuple bien formé, totalement éveillé aux enjeux de notre époque et ancré dans ses valeurs culturelles fondamentales.

Les succès académiques réalisés au niveau des différents ordres d’enseignement et la mobilisation de l’ensemble des acteurs pendant les grandes rencontres sportives et culturelles montrent à suffisance que le Malidenkura n’est plus de l’ordre du projet, mais qu’il se construit progressivement et surement.

Je voudrais ici saluer l’ensemble des acteurs de l’éducation et de la culture, en particulier la jeunesse qui cristallise notre espérance d’une Nation forte et prospère.

Mes chers compatriotes,

Les Maliens ont montré en maintes occasions qu’ils ont soif de paix et de réconciliation.

La Charte pour la paix et la réconciliation nationale a été saluée par l’ensemble du peuple malien, car elle offre une base solide pour la résolution des conflits dans notre pays.

Pour consolider cette dynamique, l’Observatoire de la paix et de la réconciliation nationale, créé le 2 mars 2026, a pour mission d’accompagner la mise en œuvre de la Charte et de contribuer aux actions de paix et de cohésion nationale.

Je voudrais profiter de ce moment de communion nationale pour réitérer mon appel à la réconciliation, à l’unité et à la cohésion en vue de bâtir ensemble le Mali, notre héritage commun. Le Mali reste disponible pour accueillir tous ses enfants qui veulent participer à la construction nationale.

Mes chers compatriotes,

La mobilisation de la jeunesse autour de nos valeurs culturelles, vaste champ immatériel et véritable trésor national, augure du succès du chantier de la construction citoyenne.

Les Maliens établis à l’extérieur, déjà actifs dans la construction nationale, ont toute leur place sur ce chantier historique, non comme observateurs, mais comme bâtisseurs, à travers tous les cadres participatifs créés à leur profit.

Mes chers compatriotes,

Le Mali avance, s’invente et se fortifie chaque jour dans une vision souveraine constante, à la sueur de tous ses dignes enfants.

L’un des plus grands biens dont nous disposons aujourd’hui, c’est de décider et d’agir par nous-mêmes et nous devrions préserver cela à tout prix.

Un Peuple. Un But. Une Foi. C’est ainsi que le Mali a choisi de marcher, et c’est ainsi qu’il va continuer d’avancer.

Bonne fête d’indépendance à toutes et à tous !

Ensemble, nous ferons le Mali Kura,

Qu’Allah bénisse le Mali et protège les Maliens.

Je vous remercie.