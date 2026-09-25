Forum de l’International Pact Patriotic Organisation: Le ROJALNU salue la dynamique politique engagée par le président du Faso

A la faveur du Forum de l’International Pact Patriotic Organisation tenu à l’office des Nations Unies à Naìrobi le lundi 21 septembre 2026, le président mondial du Réseau des Organisations des Jeunes Leaders Africains des Nations Unies (ROJALNU), le Burkinabè Abraham Zida Bila, a appelé à une mobilisation internationale en faveur d’un « Pacte Patriotique International » fondé sur la souveraineté des nations, le droit au développement et la paix.

Nairobi, la capitale kenyane a accueilli le lundi 21 septembre le Forum de l’International Pact Patriotic Organisation. Rencontre au cours de laquelle le président mondial du Réseau des Organisations des Jeunes Leaders Africains des Nations Unies (ROJALNU), le Burkinabè Abraham Zida Bila a, dans un discours solennel appelé à une mobilisation internationale en faveur d’un « Pacte Patriotique International » fondé sur la souveraineté des nations, le droit au développement et la paix. Abraham Zida Bila défend ainsi un pacte qui, selon lui, devrait servir de cadre de solidarité entre les nations et favoriser des relations fondées sur des intérêts mutuellement bénéfiques. Il a estimé que les relations internationales doivent évoluer vers davantage d’équité et de respect entre les peuples. « Le développement ne doit pas être une faveur accordée aux uns et refusée aux autres. Le développement est un droit. La souveraineté est un droit. La dignité est un droit. Et la paix est un droit universel », a-t-il déclaré.

Evoquant la situation du Burkina Faso et la dynamique politique engagée sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le président mondial du ROJALNU a informé que cette dynamique dépasse les frontières du Burkina Faso et porte un message à la jeunesse africaine : celui de la possibilité pour les peuples de « prendre leur destin en main ». Il a cité la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), qu’il présente comme une illustration de la nécessité pour les États de renforcer leur solidarité et de mutualiser leurs capacités. M. Bila a annoncé l’organisation à Ouagadougou, en décembre prochain, d’un Colloque mondial de la jeunesse. Cette rencontre réunira des jeunes, des organisations de la société civile, des intellectuels, des leaders et des acteurs du développement autour des questions de souveraineté, de développement et de paix.

Yves OUEDRAOGO