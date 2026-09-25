Lutte contre la criminalité urbaine : La Police Nationale démantèle un réseau de malfrats à Ouagadougou

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°09 de la ville de Ouagadougou a mis fin aux activités illicites d’un réseau de malfrats qui s’étaient spécialisés entre autres dans les vols à main armée, le blanchiment de capitaux et la consommation de stupéfiants dans la capitale burkinabè.

Relativement au mode opératoire du groupe, ses membres, dont l’âge est compris entre 28 et 44 ans et parmi lesquels des repris de justice, sillonnaient nuitamment en binômes plusieurs quartiers de la ville, notamment Yagma, Bassinko, Bissighin, Marcoussis, Kilwin, Tampouy et Kamboinsin à la recherche de potentielles victimes.

Dès qu’ils en identifiaient une, ils la filaient jusqu’à ce qu’elle se retrouve isolée dans les zones peu ou mal éclairées, dans les six mètres ou à l’entrée des domiciles. A l’aide de leur arme à feu, ils faisaient irruption, tenaient en respect la victime et la dépouillaient de son engin et de tout objet trouvé en sa possession. Pour éviter de se faire identifier, ils se masquaient soigneusement avant de passer à l’acte. Les biens volés étaient revendus sur place ou convoyés dans les pays voisins pour y être écoulés.