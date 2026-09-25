Lutte contre la criminalité urbaine : La Police Nationale démantèle un réseau de malfrats à Ouagadougou

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°09 de la ville de Ouagadougou a mis fin aux activités illicites d’un réseau de malfrats qui s’étaient spécialisés entre autres dans les vols à main armée, le blanchiment de capitaux et la consommation de stupéfiants dans la capitale burkinabè.
Relativement au mode opératoire du groupe, ses membres, dont l’âge est compris entre 28 et 44 ans et parmi lesquels des repris de justice, sillonnaient nuitamment en binômes plusieurs quartiers de la ville, notamment Yagma, Bassinko, Bissighin, Marcoussis, Kilwin, Tampouy et Kamboinsin à la recherche de potentielles victimes.
Dès qu’ils en identifiaient une, ils la filaient jusqu’à ce qu’elle se retrouve isolée dans les zones peu ou mal éclairées, dans les six mètres ou à l’entrée des domiciles. A l’aide de leur arme à feu, ils faisaient irruption, tenaient en respect la victime et la dépouillaient de son engin et de tout objet trouvé en sa possession. Pour éviter de se faire identifier, ils se masquaient soigneusement avant de passer à l’acte. Les biens volés étaient revendus sur place ou convoyés dans les pays voisins pour y être écoulés.
Une partie du gain était partagée entre les membres du groupe et l’autre partie était réinvestie dans l’achat de terrains et d’autres biens.
Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont, au moment de l’interpellation des malfrats, saisi plusieurs objets dont un pistolet automatique, des munitions, un véhicule et des motos.
La Police Nationale remercie encore une fois les citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les invite à plus de vigilance et de prudence autour d’eux, particulièrement à limiter les déplacements tardifs, à éviter les lieux peu ou mal éclairés, à éclairer l’entrée de leurs domiciles et à poursuivre la dénonciation des cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.
La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !