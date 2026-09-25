Police municipale : Intervention contre un réseau clandestin de fabrication et de reconditionnement de boissons alcoolisées

Le mardi 22 septembre 2026, suite à une dénonciation, la Direction de la Sécurité Publique (DSP) a mené une intervention dans l’arrondissement n°06 de la Commune de Ouagadougou, visant un réseau présumé impliqué dans des activités clandestines de fabrication et de reconditionnement de boissons alcoolisées au sein d’une cour.

Les vérifications effectuées sur les lieux ont notamment permis de constater la présence de différentes boissons alcoolisées, dont du pastis, faisant l’objet d’un procédé présumé de fabrication et/ou de reconditionnement.

Au cours de cette intervention, environ 500 bouteilles de boissons, ainsi que des fûts, des cartons contenant des boissons et divers matériels utilisés dans le processus, ont été saisis. Des personnes ont également été interpellées pour les besoins de la procédure.

La Police Municipale remercie les populations pour leur vigilance et leur collaboration. Elle les encourage à poursuivre la dénonciation de tout fait ou comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la santé publiques.

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