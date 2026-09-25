Xi Jinping : La Chine espère que les États-Unis traiteront la question de Taiwan avec prudence

Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi que la Chine espère que les États-Unis adhéreront à la position correcte consistant à s’opposer à « l’indépendance de Taiwan » et géreront la question de Taiwan avec prudence afin de jeter des bases solides pour la coopération stratégique bilatérale et le développement des relations sino-américaines.

Lors de ses entretiens avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, M. Xi a également dit que la position de la Chine concernant la sauvegarde de son unité nationale et de son intégrité territoriale est très claire.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français