S’il faut saluer, à juste valeur, les efforts consentis par les autorités pour entretenir les routes, il n’en demeure pas moins qu’il faut plus d’effort à la population pour assurer leur pérennité. L’incivisme routier est la première cause de la dégradation précoce des voiries. Les mauvaises habitudes telles que les surcharges, l’occupation anarchique des accotements et le non-respect du Code de la route contribuent peu à peu à la détérioration des routes. Il est cependant clair que « la santé » des routes est l’affaire de tous, pas seulement du politique. Pour l’intérêt de tous, il est judicieux que chacun adopte un comportement civique et contribue à son niveau à la sauvegarde des infrastructures routières.

Issouf SANKARA

(Stagiaire)