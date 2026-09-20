Siège des grandes entreprises : Le comité interministériel valide 12 projets de construction

Le comité interministériel chargé de l’examen des projets de construction ou d’acquisition des sièges des grandes entreprises au Burkina Faso a tenu, dans la matinée du 17 septembre 2026, sa deuxième session ordinaire, sous la présidence du Commandant Ollo PALENFO, secrétaire général du ministère de la construction de la patrie.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des textes réglementaires imposant aux acteurs économiques majeurs que sont les entreprises de construire leur siège social sur le territoire national. Pour cette deuxième session, ce sont 13 dossiers de projet de construction de siège qui ont été soumis à l’analyse des membres du comité.

L’analyse a porté notamment sur le respect des critères de standing en fonction du chiffre d’affaires, les zones d’implantation et superficies, le respect des places de stationnement et des reculs d’urbanisme imposés (zones Ouaga 2000, ZACA, ZAD, Kossodo, Tanguin), ainsi que la conformité des pièces administratives requises.

À l’issue de la session, le comité a émis un avis favorable sur les projets de construction de siège de 12 entreprises. Cette session a également été l’occasion pour les membres du comité d’accuser réception des demandes de dérogation de certaines entreprises.

Toutefois, le secrétaire général a insisté sur le respect strict des normes, rejetant toute dérogation aux entreprises souhaitant construire en dessous du standing réglementaire. Sur le plan foncier, le comité a noté des avancées significatives avec la SONATUR, qui a enregistré une centaine de demandes de terrain.

À ce jour, 41 propositions ont été transmises et 28 ont reçu un accord favorable des entreprises. Pour les demandes en cours de traitement, un lot de parcelles a été dégagé et sera soumis prochainement à l’appréciation du comité.

DCRP/MCP