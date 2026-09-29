Fin du projet GHSC-PSM: les acteurs satisfaits des résultats

Le ministère de la Santé a clôturé le projet sanitaire, Global Health Supply Chain Program-Procurement and Supply Management (GHSC-PSM) le lundi 28 septembre 2026, à Ouagadougou.

Le projet sanitaire, « Global Health Supply Chain Program – Procurement and Supply Management » (GHSC-PSM) est arrivé à terme. Après dix ans de collaboration, le ministère de la Santé du Burkina Faso et le gouvernement américain ont clôturé l’initiative sanitaire, GHSC- PSM, lundi 28 septembre 2026, à Ouagadougou.

Le projet était placé sur le thème : « Capitalisons les acquis pour une chaîne d’approvisionnement en produits de santé résiliente et performante qui sauve des vies au Burkina Faso ». D’août 2016 à septembre 2026, cette coopération sanitaire s’étalant sur plusieurs régions du pays des Hommes intègres avait pour objectifs principaux l’acquisition des produits de santé et le soutien aux systèmes pour le renforcement de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé.

Le projet a atteint ses objectifs de soutien aux systèmes pour un montant total d’environ 91 milliards F CFA dont 85% pour l’acquisition des produits. Aussi, il a permis de faciliter l’accès aux produits de qualité et moderniser les centres de stockage.

Le représentant de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso, Frankie Sturm, a salué les acquis du projet GHSC-PSM dont les résultats parlent d’eux-mêmes.

Pérenniser les acquis

« Il y a environ 80 milliards de francs CFA de produits de santé acquis et distribués, le déploiement de nouveaux protocoles de traitement du paludisme dans trois régions et plus de 600 structures de santé équipées et connectées au système de logistique numérique », a-t-il indiqué.

Frankie Sturm a précisé que malgré la fin de ce partenariat, des produits sanitaires, d’une valeur de 30 milliards de francs CFA, vont être octroyés au Burkina au cours des cinq prochaines années. Au titre de la digitalisation de la chaine d’approvisionnement, plus de 2000 sites ont été connectés au NetSIGL 2.0, une plateforme multifonctionnelle, appréciée par les différents utilisateurs.

Selon le directeur Pays du GHSC-PSM, Parfait Komlan Edah, au-delà des conditions de stockage en termes de sécurité d’incendie, il y a les compétences qui ont été acquises par les gestionnaires de cette chaîne d’approvisionnement. Il a exprimé son satisfécit pour les acquis, fruit d’une franche collaboration.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Adjima Combary, a salué les travaux menés pendant une dizaine d’années. « Ensemble, nous avons numérisé et modernisé notre système d’information en gestion logistique permettant ainsi une visibilité des stocks en temps réel et une prise de décision basée sur des données fiables », a-t-il expliqué. Adjima Combary a déclaré que la fin du projet ne doit pas signifier l’arrêt de l’élan. « Notre ambition de souveraineté sanitaire nous impose de pérenniser les acquis pour que la chaîne d’approvisionnement demeure robuste, autonome et qu’elle soit résiliente », a-t-il soutenu.

Wendyam Pascaline KALMOGO

Zourkanaï SANOGO

(Stagiaire)