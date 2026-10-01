Nuit de la Révolution progressiste populaire : Bobo-Dioulasso a vibré

La ville de Bobo-Dioulasso, à l’instar des autres villes, a commémoré les quatre ans de la Révolution progressiste populaire, dans la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre 2026. C’était en présence du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, commandant Ismaël Sombié et de la gouverneure du Guiriko, Mariama Konaté, des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des responsables militaires et paramilitaires.

30 septembre 2022-30 septembre 2026. Quatre années se sont écoulées depuis l’avènement de la Révolution progressiste populaire (RPP). Pour marquer cette date, les populations du Guiriko, à l’instar de celles des autres régions du Burkina Faso, ont pris d’assaut, dans la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre 2026, la place de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso pour célébrer la Nuit de la RPP. La fine pluie qui s’est abattue sur Bobo-Dioulasso dans la soirée n’a pas entamé l’ardeur des populations. Hommes, femmes, jeunes et personnes du troisième âge ont convergé vers la place de la mairie centrale pour commémorer, dans une ambiance festive et patriotique, les quatre ans de la RPP.

Dès les 18 heures, les abords de la mairie se sont progressivement remplis. Drapés pour certains aux couleurs nationales, arborant pour d’autres des attributs à l’effigie du Burkina Faso, les participants ont pris place dans une ambiance bon enfant. Pour beaucoup de participants, cette nuit constitue également un moment de rendre hommage aux Forces

combattantes engagées sur les différents théâtres des opérations pour la reconquête du territoire national. Lorsque retentit l’hymne national, l’assistance se lève comme un seul homme.

Dans un silence empreint de solennité, les voix s’élèvent en chœur pour entonner le Ditanyè ou l’hymne de la victoire. Un moment fort qui rappelle à chacun, les enjeux de la lutte engagée pour la défense de la patrie. Sur un écran géant, la population a suivi la cérémonie retransmise depuis Ouaga- dougou. Les différentes images projetées ont donné à la foule l’occasion de revivre les temps forts de la RPP, conduite par le chef de l’Etat, capitaine Ibrahim Traoré. Au-delà de la célébration, la population de la ville de Sya

a loué par des acclamations les actions de développement entreprises au cours des

quatre dernières années, malgré le contexte sécuritaire difficile. Puis vient le temps de la détente. La solennité cède progressivement la place aux prestations artistiques. La Nuit de la RPP s’achève ainsi par un grand concert, dans une atmosphère de fête et de communion populaire.

Noufou NEBIE