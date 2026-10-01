Nuit de la Révolution progressiste populaire : Gaoua appelle à faire de la souveraineté une réalité

A l’occasion du quatrième anniversaire de l’accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, la région du Djôrô a célébré, mercredi 30 septembre 2026, la Nuit de la Révolution progressiste populaire, à la place de la Nation de Gaoua. La soirée a été marquée par des prestations artistiques, la projection des acquis et réalisations de la Révolution progressiste populaire et un hommage aux forces combattantes.

La place de la Nation de Gaoua a servi de cadre, mercredi 30 septembre 2026, à la Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP). Initiée dans le cadre de la commémoration des quatre ans de l’accession au pouvoir du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, la soirée a réuni les forces vives et les populations venues des quatre provinces de la région du Djôrô.

Le temps fort de la soirée a été la retransmission, à partir de 20 heures, sur écran géant, des principaux acquis et réalisations de la RPP. Diffusée par la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), cette séquence a permis de mettre en lumière les actions et transformations intervenues dans différents secteurs. Au cours de la soirée, les populations ont également rendu hommage aux forces combattantes engagées dans la lutte contre l’insécurité. Egalement, les artistes-musiciens, danseurs et autres acteurs culturels du Djôrô et d’ailleurs ont contribué à l’animation de la soirée.

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a salué la mobilisation des forces vives et des populations. Pour lui, cette mobilisation traduit leur attachement aux idéaux de

« souveraineté, de liberté, de dignité et d’indépendance ». Le gouverneur du Djôrô a relevé qu’au-delà de la célébration, la Nuit de la RPP doit permettre aux populations de mieux connaître les actions entreprises, d’en apprécier la portée et de mesurer les efforts collectivement consentis pour renforcer la souveraineté du Burkina

et améliorer les conditions de vie des citoyens.

Des réalisations mises en avant dans le Djôrô

Pour lui, ces transformations constituent des motifs de fierté et traduisent une conviction. « La souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit par l’engagement, le travail, la discipline, la résilience et la solidarité de l’ensemble du peuple », a-t-il affirmé.

Parmi les réalisations et projets en cours dans la région, Siaka Barro a cité le bitumage de la route Gaoua-Batié et Pa-Diébougou, la construction des centres médicaux communaux de Ouessa et de Djigouè.

Il a également mentionné la transformation du centre universitaire de Gaoua en université autonome, avec plusieurs travaux d’envergure en cours, ainsi que la construction du centre hospitalier universitaire de Gaoua, dont la mise en service est annoncée pour la fin 2026. Ces réalisations, selon lui, contribuent au renforcement des infrastructures et des services essentiels au bénéfice des populations. Elles témoignent également de l’attention accordée au développement de la région du Djôrô. Le gouverneur a encouragé l’engagement patriotique des filles et fils de la région, les invitant à jouer pleinement leur partition, chacun dans son domaine d’activité et selon ses responsabilités.

« C’est ensemble, par nos efforts individuels et collectifs, que nous contribuerons à faire de la souveraineté une réalité concrète et durable pour notre peuple », a-t-il soutenu. Pour sa part, le coordonnateur communal de la veille citoyenne de Gaoua, Bagnigné Youl, a salué cet évènement qui, selon lui, permet de magnifier les actions des Forces de défense et de sécurité (FDS) et de montrer que le Burkina Faso reste debout. Pour Bagnigné Youl, la

Nuit de la RPP constitue un moment de reconnaissance envers les Forces de défense et de sécurité (FDS) et le président du Faso. Il a estimé que la célébration permet de rendre hommage aux efforts consentis pour la sécurité du pays des Hommes intègres au cours des quatre dernières années.

Boudayinga J-M THIENON