Nuit de la Révolution progressiste populaire : le Liptako soutient la vision de développement

La région du Liptako a commémoré la quatrième année de l’accession du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, dans la nuit du 30 septembre 2026 à Dori.

A l’instar des autres régions du Burkina Faso, celle du Liptako a célébré l’An 4 de l’accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, dans la nuit du 30 septembre 2026 à Dori. Pour la circonstance, la salle polyvalente de Dori a abrité la commémoration. La cérémonie a débuté par l’hymne national, entonné en chœur par l’ensemble des participants, en signe d’attachement à la patrie. Elle s’est poursuivie par les invocations des différentes confessions religieuses.

Ainsi, les communautés catholique et musulmane ont prié pour le retour définitif de la paix dans la région du Liptako et partout au Burkina Faso. A l’issue des prières pour la bonne marche de la Révolution progressiste populaire (RPP), les prestations artistiques des différentes communautés du Liptako ont tenu le public en haleine jusqu’au bout de la nuit.

C’est dans cette ambiance que le gouverneur de la région du Liptako, Abdoul Karim Zongo, a salué la forte mobilisation des populations de Dori, sorties massivement pour soutenir l’initiative. Dans la dynamique d’engranger davantage d’acquis dans le cadre de la reconquête du territoire et de vaincre les ennemis, il a exhorté les populations à une franche collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Il a également insisté sur l’union et la solidarité entre les fils et filles de la région, afin de relever les défis et de contribuer au développement du Liptako.

Pour sa part, le président provincial de la veille citoyenne du Séno, Abdoulaye Maïga, a félicité les plus hautes autorités du pays pour leur vision du développement, ainsi que pour les différentes initiatives entreprises au profit des populations. « Avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est fier et debout. La souveraineté prônée par notre leader est en marche et nous ne pouvons que l’accompagner. Le travail qui a été fait en quatre ans est inimaginable », a-t-il fait savoir.

Quant à Fanta Dicko, elle a évoqué les actions réalisées au profit des femmes, notamment dans le domaine de la santé avec la mise en place de la clinique mobile. Pour elle, il était important de commémorer cette nuit de la RPP et d’accompagner le chef de l’Etat à poursuivre ses actions, non seulement en faveur de la souveraineté du Burkina Faso, mais également pour l’épanouissement des populations.

Souaibou NOMBRE

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