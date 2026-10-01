An 4 de la RPP : les FDS et les forces vives se retrouvent autour d’un cross à Gaoua

Dans le cadre des activités de cohésion de la garnison de Gaoua, les Forces de défense et de sécurité (FDS) se sont retrouvées, mercredi 30 septembre 2026, à la place de la Nation de Gaoua, pour un cross.

Organisé chaque dernier mercredi du mois, le cross mensuel tournant des FDS vise à offrir aux frères d’armes un moment de partage et de convivialité en dehors de leurs missions quotidiennes. La présente édition s’est tenue dans un contexte particulier, le 30 septembre, marquant le quatrième anniversaire de la Révolution progressiste populaire (RPP). Au-delà de l’effort physique, l’initiative constitue un cadre de rencontre entre les forces combattantes et les populations civiles. Elle favorise les échanges et contribue à entretenir la solidarité et l’esprit d’équipe au sein de la garnison. Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a salué la forte mobilisation enregistrée à cette occasion. Selon lui, la participation des populations traduit leur adhésion aux idéaux de la RPP.

« La mobilisation est très forte. Cela témoigne de l’adhésion de la population de la région du Djôrô aux idéaux de la RPP », a-t-il déclaré. Le gouverneur a également relevé la présence importante des forces combattantes de la région, y voyant une convergence de vues entre les différents acteurs. « Cela montre que nous parlons le même langage et partageons la même vision : accompagner le camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il souligné. Pour Siaka Barro, le caractère civilo-militaire de l’initiative constitue également un atout. « C’est une activité civilo-militaire qui permet de renforcer la cohésion entre les Forces de défense et de sécurité et les populations civiles », a-t-il conclu. A l’occasion du quatrième anniversaire de la RPP, Siaka Barro a, par ailleurs, appelé les participants à maintenir leur engagement et leur esprit de sacrifice dans l’accomplissement de leurs différentes missions.

Structure accueillant le cross au titre de ce mois, la direction régionale des Eaux et forêts du Djôrô a également pris part à l’organisation. Son premier responsable, le lieutenant-colonel, Bonaventure Traoré a insisté sur les liens qui unissent les différents corps des forces combattantes. « Au-delà de leur corps d’origine et des uniformes qu’ils portent au quotidien, ils sont unis par une même mission qui fait d’eux, des sœurs et des frères d’armes », a-t-il relevé. Cette responsabilité commune concerne notamment la sécurisation des personnes et la protection des ressources naturelles et forestières, a précisé Bonaventure Traoré. Se félicitant de la tenue régulière du cross, Bonaventure Traoré a souhaité sa pérennisation. « Je salue fortement cette activité et souhaite que, quelle que soit la situation, ce cross mensuel puisse toujours se poursuivre et ne jamais s’éteindre », a-t-il déclaré.

Boudayinga J-M THIENON