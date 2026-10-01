Nuit de la Révolution progressiste populaire: propos de participants

Mobilisés à la place de la Révolution de Ouagadougou, à l’occasion de la nuit de la Révolution progressiste populaire, des participants s’expriment. Ils louent les efforts du capitaine Ibrahim Traoré pour la souveraineté du Burkina Faso.

Ibrahim Kafando, mascotte des Etalons du Burkina Faso : « je suis venu soutenir le capitaine Ibrahim Traoré avec cette peinture »

Je suis venu ce soir pour soutenir, avec cette peinture, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est en train de travailler et d’œuvrer pour la paix au Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir, il a fait beaucoup de choses et plusieurs étapes ont été franchies dans la lutte contre le terrorisme. Il y a également beaucoup de réalisations sur le plan du développement. Je prie Dieu de bénir le Burkina Faso et le Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré.

Daouda Dibogo, appelé à l’immersion patriotique obligatoire, session 2026 : « nous nous sommes mobilisés pour répondre présents à l’appel »

En tant qu’appelé, surtout de la dernière promotion, il est impératif pour nous d’accompagner le capitaine Ibrahim Traoré dans sa vision de libérer notre pays à travers la Révolution progressiste populaire. Alors, nous, l’ensemble des appelés, avons été mobilisés pour répondre présents à l’appel et montrer notre part de contribution. Le devoir s’impose à nous, personnellement, parce que nous venons de sortir d’une formation au cours de laquelle, on nous a appris des valeurs telles que la citoyenneté et le vivre-ensemble. C’est un moment important qu’il faut vivre pour comprendre. Quand on voit l’ensemble des personnes réunies autour des slogans de la Révolution, cela rend fier et montre qu’actuellement, la nation est soudée. Surtout, nous avons constaté que les jeunes sont plus nombreux. Bien vrai que les anciens sont également parmi nous, mais les jeunes ont répondu massivement à cet appel, et cela nous rend très fiers. Cela montre que la population africaine, la population burkinabè et le monde africain sont derrière notre président.

Adama Sawadogo, venu de la région de Yadga : « nous sommes venus pour être

témoins de la présentation des acquis de ces quatre années »

Je suis venu de la région de Yadga pour participer à la Nuit de la RPP. Vraiment, le capitaine Ibrahim Traoré fait beaucoup pour le Burkina Faso. C’est pour cela que nous sommes venus ce soir pour être témoins de la présentation des acquis de ces quatre années. Depuis son arrivée au pouvoir, nous avons vu des usines, des routes et même, dernièrement, la raffinerie d’or. Quand nous observons les résultats enregistrés par le président du Faso, nous savons qu’il n’est pas venu pour dilapider l’argent du pays. Vraiment, nous sommes contents et nous demandons à tout le peuple burkinabè de le soutenir, ainsi qu’à tous les présidents de l’AES.

Kadiata Tamboura, participante à la Nuit de la RPP : « les Burkinabè se sont réveillés »

Ce qui m’a motivée à venir ici ce soir, c’est mon amour pour ma patrie. Cela veut dire que tout ce qui concerne la patrie me concerne et que je fais partie de cette lutte. Les mots me manquent pour décrire la commémoration de ce soir. Je suis très heureuse de voir tout ce beau public venu pour soutenir notre Président, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, vraiment, je peux dire que les Burkinabè se sont réveillés. Les Burkinabè sont fiers de leur président.

David Tombiano, résidant à Samandin : « j’ai beaucoup pensé à Sankara »

Cette commémoration représente pour moi beaucoup de choses. Quand je suis venu, j’ai beaucoup pensé à Sankara. Et je me suis dit que cette commémoration est une occasion pour tous les Burkinabè de ne pas laisser passer cette Révolution populaire, mais de bien l’intégrer, surtout à l’intérieur de nous-mêmes, dans nos cœurs. Il ne faut pas que ce soit seulement du bout des lèvres, comme cela a été le cas dans le passé. Il faudrait que ce soit au fond de nous-mêmes, que nous la vivions tous les jours. C’est ma pensée profonde.

Sarata Guébré, artiste-musicienne : « j’invite la jeunesse à rester mobiliser »

Cette commémoration de ce soir est historique. Vu l’engagement de notre président et la mobilisation de la population, je dirais qu’elle est extraordinaire. Ce qui m’a motivée à venir ce soir, c’est l’engagement du président et les réalisations qu’il a faites en si peu de temps, en quatre ans. Nous avons vu des régimes qui ont été en place pendant vingt-sept ans, voire plus, mais qui n’ont jamais réalisé de telles choses. C’est cela qui m’a motivée à être présente ce soir. C’est le lieu pour moi d’inviter toute la jeunesse burkinabè et africaine à rester toujours mobilisée, à rester concentrée sur ses objectifs et à ne jamais se laisser distraire par les ennemis de notre nation. Ensemble, nous irons loin.

Propos recueillis

par la rédaction

Les à-côtés de la nuit de la RPP

Un décor aux couleurs de la Révolution

Dès l’entrée, les participants sont accueillis par deux panneaux lumineux en forme de poings levés, symbole associé à la Révolution. Sur le podium, les lettres « B » et « F » sont inscrites en grand, tandis qu’au centre, une animation fait défiler des photos du Président Ibrahim Traoré. De part et d’autre du tapis rouge, des dispositifs présentant une image holographique du président du Faso attirent également les regards. A travers ces éléments, le décor a été pensé pour plonger les participants dans l’esprit de la commémoration. Un branding qui traduit déjà l’esprit de cette soirée dédiée à la Révolution.

Les petits commerces profitent de l’affluence

A la place de la Révolution, la Nuit de la Révolution progressiste populaire ne se joue pas seulement sur le podium. Aux abords du site, de petits commerçants profitent de l’affluence. Eau, boissons, sifflets, friandises, photos du capitaine Ibrahim Traoré et autres articles sont proposés aux participants. Installés à proximité ou à l’intérieur du site, les commerçants espèrent réaliser de bonnes affaires. Entre cérémonie, musique et animations, ces activités donnent également une dimension économique à la commémoration.

Un important dispositif sécuritaire

La Nuit de la Révolution se déroule sous un important dispositif sécuritaire. Avant d’accéder au site, les participants doivent franchir plusieurs postes de contrôle. Présentation des pièces d’identité et fouille des sacs et des personnes rythment les accès. A l’intérieur, des agents sont positionnés à des endroits stratégiques pour assurer la sécurité et faciliter la circulation du public. Des ambulances et des sapeurs-pompiers sont également mobilisés pour parer à d’éventuels incidents. Cette vigilance contribue au bon déroulement de la manifestation.

Une place maintenue propre

Qui dit grande foule dit souvent accumulation de déchets. Pourtant, lors de la Nuit de la Révolution célébrant l’An 4, la place de la Révolution est restée relativement propre. Malgré les milliers de participants, des citoyens parcouraient régulièrement les rangs pour ramasser les sachets et emballages abandonnés. Cette mobilisation spontanée témoigne d’un certain sens du civisme et de la volonté de préserver la propreté du cadre.

Une tenue vestimentaire soignée

La Nuit de la Révolution a également été marquée par la tenue soignée des participants. Hommes comme femmes arboraient des vêtements à la fois décents et élégants. Loin des excès parfois observés lors des grands rassemblements nocturnes, chacun semblait avoir choisi sa tenue avec soin pour prendre part à cette commémoration. Une manière, pour beaucoup, de témoigner leur respect pour l’événement.

Des artistes au rendez-vous

La commémoration des acquis de la Révolution progressiste populaire a réuni de nombreux artistes du Burkina Faso, des pays membres de la confédération des Etats du Sahel (AES) et d’autres pays africains. Amity Meria, Floby, Miss Tanya, Roger Wango, Salif Keïta et plusieurs autres vedettes ont animé la soirée. A travers leurs prestations, les artistes ont apporté une dimension culturelle et festive à la commémoration, tout en mettant en avant des thèmes liés à la souveraineté, à la liberté et à l’unité des peuples africains.

La Rédaction