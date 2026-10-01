Nuit de la Révolution progressiste populaire : Oubri célèbre 4 ans d’acquis

Les populations de la région de Oubri se sont fortement mobilisées, mercredi 30 septembre 2026 à Ziniaré, pour célébrer la Nuit de la Révolution progressiste populaire. Une soirée marquée par des prestations culturelles, des hommages aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et une collecte de fonds en soutien à l’effort de paix.

Hommes, femmes, jeunes, personnes âgées et enfants ont convergé vers la place de la Nation de Ziniaré, ce mercredi 30 septembre 2026 pour vivre la Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Vêtus de tenues traditionnelles ou de tee-shirts à l’effigie du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, les participants ont également brandi les drapeaux du Burkina Faso et de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Sur les affiches dressées sur le site, plusieurs messages résument l’esprit de la soirée. « Le peuple veille sur sa Révolution »,

« Lève-toi et engage-toi dans la Révolution » ou encore « Ta génération célèbre les acquis de la RPP » pouvait-on lire.

Au menu de la soirée festive, chants en chœur de l’hymne national, le Ditanyè et des prestations d’artistes-musiciens, puis de troupes traditionnelles. A Ziniaré, la Nuit de la RPP a également servi de cadre pour exprimer une reconnaissance au chef de l’Etat pour les actions engagées dans différents secteurs et rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) engagées sur le front. Une collecte de fonds destinée à soutenir l’effort de paix a été organisée, séance tenante. Pour le gouverneur de Oubri, Sy Assetou Barry, la mobilisation constitue un message fort. Elle s’est dit “très satisfaite” de la participation des populations. « Les acquis de la RPP parlent d’eux-mêmes », a déclaré le gouverneur de Oubri, citant notamment des réalisations dans les secteurs de l’agriculture, la santé, l’éducation et l’enseignement supérieur. Le gouverneur de Oubri a invité les populations à rester mobilisées et à accompagner les initiatives du président du Faso.

construire un nouveau Burkinabè

Elle les a aussi exhortées à être des ambassadeurs de la paix et des acteurs de la cohésion sociale. Le chef de Ziniaré, Naaba Sanem, entouré d’une délégation des autorités coutumières de la région, a salué la mobilisation. Il a également rendu hommage aux FDS qui, selon lui, mettent leur vie en danger pour assurer la défense du Burkina. « Nous sommes là pour les honorer et les magnifier », a-t-il indiqué, estimant que la Nuit de la RPP doit aussi permettre de réfléchir aux moyens de « booster la Révolution » et de mieux faire face aux défis sécuritaires et à l’impérialisme. “En quatre ans, il a transformé le Burkina”. Du côté des acteurs du monde de l’orpaillage, Zakaria Lenglengué, secrétaire général de l’association Buud Nooma des orpailleurs de Bassitenga, a salué les orientations du chef de l’Etat. Il a appelé les orpailleurs à s’unir autour des initiatives nationales et à apporter leur contribution à la construction du Burkina.

Même son de cloche chez Boureima Diallo, de la confédération paysanne du Faso. « Nous sommes tous sortis de notre propre gré pour célébrer les acquis de la Révolution », a-t-il confié. Pour ce représentant des producteurs, cette mobilisation traduit une adhésion aux actions en cours. Les personnes âgées, a-t-il ajouté, peuvent établir un parallèle avec la période de la Révolution dirigée par Thomas Sankara. « Nous sommes très fiers de ce qu’il fait. En quatre ans, il a transformé le Burkina, et il est en train de construire un nouveau Burkinabè, qui aime son pays, travaille bien et gagne dignement sa vie », a-t-il ajouté. La Nuit de la RPP à Ziniaré s’est ainsi achevée dans une ambiance festive, entre musique, slam, danses traditionnelles et messages de soutien aux initiatives nationales.

Djakaridia SIRIBIE