Ingénieur camerounais de Quanlaidian : « Les énergies nouvelles sont essentielles pour la planète »

Avec l’essor du marché des véhicules à énergie nouvelle, la recharge et les batteries sont devenues un enjeu clé. En Chine, l’entreprise Quanlaidian est spécialisée dans ce secteur. À la CIFTIS 2026, notre journaliste a interviewé M. Mungunsi Wilson, ingénieur logiciel camerounais chez Quanlaidian. Installé en Chine depuis huit ans, il estime que le développement des énergies nouvelles est essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique et relever les défis environnementaux et il s’engage personnellement en ce sens. Retrouver l’intégralité de l’interview qu’il a accordé à CGTN Français en cliquant sur ces liens :

https://francais.cgtn.com/2026/9/10/ARTI1789022263868949/

https://www.facebook.com/reel/3182837805259279

https://x.com/CGTNFrancais/status/2097941530413846939?s=20

https://www.threads.com/share/HWcLcc1uP/

https://amsp.link/details/2097939944273219584

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français