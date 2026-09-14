Le cinéma chinois : quand les images deviennent un langage universel

Après des décennies de développement, le cinéma chinois s’appuie sur un écosystème créatif solide et diversifié. Les grandes productions coexistent avec des films à budget plus modeste, offrant une remarquable richesse de styles et de récits. Plus ouvert, plus confiant et toujours plus créatif, il entend contribuer, aux côtés des cinéastes du monde entier, à écrire le prochain chapitre de l’histoire du septième art. Retrouvez l’intégralité de la vidéo en tapant sur ces liens :

https://francais.cgtn.com/2026/08/08/ARTI1786187944978744

https://x.com/CGTNFrancais/status/2086052438138826828

https://www.facebook.com/reel/1836163854055446/

https://www.threads.com/@cgtnfrancais/post/Dbx1nEWjGEC

https://amsp.link/details/2086046450650845184