Développement des collectivités territoriales dans le Nazinon: l ’ADCT finance les secteurs de l’eau et de l’état civil

La caravane de presse initiée par l’Agence nationale d’appui aux collectivités territoriales (ADCT) s’est poursuivie, les 10 et 11 septembre 2026, dans les communes de Manga et Pô, région du Nazinon, où des ouvrages dans les domaines notamment de l’eau, de l’état civil ont été visités.

Les populations de Léongo, village situé à cinq kilomètres de la ville de Manga, dans la région du Nazinon, ont désormais accès à l’eau potable. Ce, grâce à la réalisation d’un forage équipé d’une Pompe à motricité humaine (PMH). Les professionnels de médias ont pu visiter l’ouvrage, financé par l’Agence nationale d’appui aux collectivités territo-riales (ADCT) à travers les fonds fongibles, jeudi 10 septembre 2026.

D’un débit de 10m³/heure, l’infrastructure a été construite en 2024 pour répondre aux besoins exprimés par les populations, notamment en matière d’accès à l’eau potable. « Avant la réalisation du forage nous utilisions l’eau du puits pour la boisson et le ménage. On nous a dit que ce n’est pas une bonne eau mais, nous n’avions pas d’autres solutions », a confié une habitante du village de Léongo, Pauline Wèda, mère de cinq enfants.

Le chef du village de Léongo, Naba Sanam, a soutenu que pendant la saison des pluies certaines personnes puisaient directement l’eau du marigot en raison du nombre limité de puits. Il a salué tous les acteurs ayant contribué à la construction de l’ouvrage permettant de résorber les difficultés liées à la corvée d’eau dans les familles. Le village de Pouswoko de la même région, a également bénéficié d’un forage réceptionné en 2024. Près de 11 millions FCFA ont été mobilisés par l’ADCT à travers le Programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base (PREGOLS) et les fonds fongibles pour la construction de ces infrastructures.

Des actions saluées

Pour le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Manga, Yazouma Bérenger Bihoun, l’accès à l’eau potable fait partie des besoins prioritaires exprimés par les populations des 13 villages de son ressort. A cet effet, il a remercié le président du Faso pour ses actions notamment en matière d’accès à l’eau potable pour

les populations locales.

Le PDS a souhaité davantage de financements pour la réalisation de Pompes d’eau autonome (PEA) permettant d’éviter les files d’attente à la pompe et d’atteindre l’objectif zéro corvée d’eau. A Pô, chef-lieu du Nahouri, l’ADCT a financé la construction de trois centres d’état civil secondaire en 2025, pour un montant de plus de 23 millions F CFA. Les journalistes ont visité, vendredi 11 septembre 2026, l’un des centres d’Etat civil secondaires érigés au centre médical de Pô.

Le PDS de la commune, Ilassa Dianda, a affirmé que courant 2024 sept autres bâtiments ont été aménagés et cela dans le but de dissocier les demandeurs de déclarations de naissance et les patients et aussi offrir de meilleures conditions d’enregistrement des naissances. « Dans la commune, la particularité est que dans chaque centre de santé, un officier d’état civil est commis à la tâche, en lieu et place d’un agent de santé pour délivrer les déclarations de naissance », a-t-il précisé.

Ilassa Dianda a souligné que l’objectif est d’atteindre un taux de 95% de déclarations de naissance dans les CSPS et une délivrance dans les délais. De 2011 à 2026, l’Etat burkinabè à travers l’ADCT a mobilisé 5 milliards

FCFA, au profit des collectivités territoriales dans la région du Nazinon, a fait savoir le directeur régional de l’ADCT, Hamed Sanou. Il a confié que les investissements concernent les domaines de la santé, l’eau, l’éducation, les infrastructures marchandes etc.

Aly SAWADOGO