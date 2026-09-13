Orchestre de la Présidence du Faso : résilience et souveraineté chantées à l’unisson à Bobo-Dioulasso

L’Orchestre de la Présidence du Faso a offert, dans la soirée du vendredi 11 septembre 2026 à Bobo-Dioulasso, un spectacle musical placé sur le thème « Résilience et souveraineté ». Une prestation qui a mobilisé une foule nombreuse et transformé l’esplanade du stade général Aboubacar-Sangoulé-Lamizana en un véritable espace de communion autour de la musique et des valeurs patriotiques.

L’esplanade du stade général Aboubacar-Sangoulé-Lamizana de Bobo-Dioulasso a vibré, dans la soirée du vendredi 11 septembre 2026, au rythme de la musique burkinabè

et africaine. A travers un spectacle placé sur le thème « Résilience et souveraineté », l’Orchestre de la Présidence du Faso a offert aux populations de la ville de Sya un grand moment de communion, de partage et de célébration des valeurs patriotiques.

Pour l’occasion, l’esplanade du stade s’est transformée en un vaste espace festif, drainant une foule nombreuse venue communier avec les artistes et les instrumentistes. Autorités administratives, coutumières et religieuses, militaires, artistes, jeunes et mélomanes se sont retrouvés autour d’un même idéal : célébrer la résilience d’un peuple déterminé à prendre en main son destin. Bien avant l’entrée en scène de l’Orchestre de la Présidence du Faso, plusieurs artistes ont tenu le public en haleine.

Fush Alpha, la jeune Princesse Saïda, le Couple Mondial, Jean Zoé, avec son titre « IB », ainsi que Kayawoto ont livré des prestations chaleureusement accueillies par les spectateurs. Leurs chansons, porteuses de messages d’espoir, de courage et de détermination, ont contribué à installer une ambiance particulièrement festive.

Lorsque les musiciens de la formation musicale de la Présidence du Faso ont pris le relais, la ferveur est montée d’un cran. Avec une grande maîtrise, l’orchestre a proposé un véritable voyage à travers plusieurs univers musicaux. wassoulou, salsa, blues, reggae, rock et zuluka se sont succédé sur scène, donnant à voir toute la richesse et la diversité des sonorités africaines.

La musique, un maillon essentiel dans la dynamique de la construction nationale

Cette diversité musicale a permis à l’orchestre de toucher un public aux goûts variés, tout en mettant en lumière la capacité de la musique à transcender les différences et à rapprocher les communautés. A travers les différents rythmes exécutés, le message était également celui d’un peuple qui, malgré les difficultés, entend rester debout, uni et confiant en son avenir. La ferveur populaire a atteint son paroxysme lors des prestations « live » des artistes invités d’honneur.

Le duo formé par Privat et Kayawoto, puis le passage remarqué de Smarty, ont littéralement enflammé l’esplanade du stade. Ces moments forts ont davantage rapproché artistes et spectateurs, transformant la soirée en une véritable célébration collective de la musique et de l’espérance. Au-delà de l’aspect festif, le spectacle s’inscrit dans une dynamique de valorisation de la culture comme outil de cohésion sociale et de mobilisation citoyenne.

Pour le chef d’Orchestre, le commandant Aimé Césaire Ouédraogo, cette initiative traduit la place accordée à la culture dans la dynamique de construction nationale. Il a salué la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, selon lui, fait de la culture un instrument d’affirmation de l’identité nationale et de mobilisation du peuple. « Sous son leadership, la culture n’est plus perçue comme un simple divertissement. Elle est appelée à jouer pleinement son rôle dans la construction d’un Peuple conscient », a-t-il déclaré.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom, a, pour sa part, exprimé sa reconnaissance au chef de l’Etat pour ce spectacle offert aux populations. Il a également salué la qualité technique de la prestation, ainsi que le talent des artistes et des instrumentistes mobilisés.

A travers cette escale dans la ville de Sya, l’Orchestre de la Présidence du Faso entend ainsi faire de la musique un vecteur de réconfort, d’espérance et de cohésion sociale. Dans un contexte où le Burkina Faso fait de la résilience et de la souveraineté des valeurs cardinales, la culture apparaît comme un autre levier de mobilisation et de construction nationale. Après Bobo-Dioulasso, la tournée de l’Orchestre de la Présidence du Faso va se poursuivre à Banfora où il donne rendez-vous aux populations, le vendredi 18 septembre 2026, à la place de la Nation.

Kamélé FAYAMA